Добровольцы-огнеборцы АГАТУ: наша помощь необходима

Сегодня, 20 июля, в Горный район выехал добровольческий отряд АГАТУ под руководством врио ректора Константина Кривошапкина для помощи в тушении лесных пожаров. В отряд вошли студенты и сотрудники вуза — всего 32 добровольца.

Добровольцы АГАТУ пройдут инструктаж в районном лесхозе, далее отряд будет направлен в один из населенных пунктов улуса, где требуется помощь.

Со стороны вуза добровольцев обеспечили транспортом, продуктами питания на несколько дней, ГСМ, СИЗами (респираторы, маски, специализированные очки), бензопилами, водопомпами, лопатами, топорами и другими инструментами.

Бригаду АГАТУ сопровождают медики, специалисты по дистанционно-спутниковой и радиосвязи, что немаловажно для экстренной помощи на месте. Все они являются сотрудниками университета.

«Многие не раз принимали участие в подобных мероприятиях и имеют опыт в тушении пожаров», — сказал доброволец, студент факультета ветеринарной медицины Василий Домотов.

«Свою лепту внесут и женщины, которые обеспечат работу лагеря, будут готовить еду для отряда и носить воду добровольцам», — отметила Федора Лукина.

«Наш университет готовит будущих специалистов по лесному делу, охотоведов, агрономов, землеустроителей, именно поэтому нами будет проведена работа не только по тушению пожара, но и научной оценке территории, которая в последующем подлежит восстановлению. Мы не будем стоять в стороне, наша помощь необходима!», — прокомментировал врио ректора, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин.

Согласно данным на утро понедельника, в Горном районе в борьбе с пожарами задействовано 583 человека и 78 единиц техники. Дополнительные силы пребывают каждый день и добровольцы АГАТУ присоединяются к ним для увеличения сил и призывают остальных не стоять в стороне.