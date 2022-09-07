Добровольцы из Якутии отправятся на Украину

В Якутии сформирован второй добровольческий отряд для участия в СВО.

Он будет присоединён к уже ранее вылетевшему отряду «Боотур».

Специальный отряд «ДОСААФ» в составе 58 добровольцев из Якутии отправится на Украину для участия в специальной военной операции. Батальон будет присоединен к уже ранее вылетевшему отряду «Боотур», передаёт ЯСИА.

В республиканском сборном пункте с бойцами встретился заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, который выразил свою уверенность в добровольцах и слова напутствия в этом бравом деле.

Как отметил председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Соболев, данный отряд сформирован в основном из бывших силовиков, которые воевали во многих горячих точках.

«Назвался батальон «ДОСААФ», поскольку был сформирован на базе нашего регионального отделения ДОСААФ России РС (Я). 60% бойцов уже с опытом боевых действий, прошедшие горячие точки в 1990-е, 2000-е годы. Основная масса прошла Чечню и Сирию», — подчеркнул Соболев.

Командиром отряда был назначен Сергей Прокопьев, который отметил, что по приезду в пункт назначения, состав отряда пройдёт боевое слаживание.

«Перед тем, как отправить наших добровольцев на места боевых действий, для них в ускоренном режиме будет проведено обучение. Всему научим, покажем, поэтому вылетаем с боевым настроем, готовые встать на защиту своей родины», — отметил Сергей Прокопьев.