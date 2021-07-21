Добровольцы из ГУП «ЖКХ РС (Я)» отправились на тушение лесных пожаров

Вчера, 20 июля шестнадцать работников ГУП «ЖКХ РС (Я)» из исполнительной дирекции, филиалов «Коммунтеплосбыт», «Коммункомплектация», «Дирекция строящихся объектов» и дочерних организаций из Якутска отправились в село Магарас Горного улуса на борьбу с лесными пожарами. Добровольцы прошли специнструктаж и снабжены всеми необходимыми средствами и обмундированием для борьбы с пожарами (спецодежда, респираторы, палатки, спальники, противопожарные ранцы, бензопилы, мотопомпы с рукавами и др.), привлечен транспорт и специализированная техника.

«Тушить пожары — очень сложный труд, и я рад, что среди многотысячного коллектива ГУП «ЖКХ РС (Я)» есть такие патриоты, которые не остаются в стороне и спасают нашу природу. Спасибо за отзыв, удачи и быстрого возвращения», — сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников при встрече с добровольцами.

Бойцы из ЖКХ сразу направились в администрацию села Магарас, где глава наслега распределит их по нужным точкам. Отмечено, что на следующей неделе их заменит вторая группа добровольцев.

Как сообщил генеральный директор предприятия Виталий Чикачев, работники ЖКХ никогда не оставались в стороне при стихийных бедствиях. «Наше предприятие — одно из первых, кто оказывает помощь при лесных пожарах. С начала пожароопасного сезона во всех районах наши подразделения участвовали в ликвидации стихии и предоставляли технику. С каждым днем число наших добровольцев увеличивается. Так, в Горном улусе сегодня привлечены сорок специалистов и задействовано шесть единиц водовозной техники. Всем работникам, участвующим в тушении пожаров будет оказана материальная помощь», — подчеркнул он.

На текущий момент работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» участвуют в тушении пожаров в 4 районах республики. Всего задействовано 70 сотрудников и 12 единиц спецтехники.