08.10.2022
19:22
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Якутия

Добровольца Савву Михайлова проводили на спецоперацию

Заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов 6 октября написал заявление, чтобы его отправили добровольцем для участия в специальной военной операции. 8 октября с другими мобилизованными он уже прибыл во Владивосток, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru
Источник: тгк @ysiaru

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