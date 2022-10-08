Добровольца Савву Михайлова проводили на спецоперацию

Заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов 6 октября написал заявление, чтобы его отправили добровольцем для участия в специальной военной операции. 8 октября с другими мобилизованными он уже прибыл во Владивосток, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

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