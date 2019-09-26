Доброго пути в мир искусства!

Такими добрыми словами хочется мне начать писать о поездке в Жиганский район, в рамках которого успешно прошли и юбилей ДШИ, и курсы повышения квалификации. Программа юбилейных мероприятий под названием «Волшебная сила искусства», посвященных 50 – летию основания Жиганской детской школы искусств составляла 7 дней с 13 по 19 сентября 2019 года. Праздник начался с открытия выставки выпускников «Души и рук прекрасное творенье», экскурции по школе и торжественного мероприятия, юбилейного концерта учащихся, выпускников, преподавателей, гостей. Интересно было увидеть выступления выпускников детской школы искусств, ныне родителей этой же школы. Добрые слова прозвучали не только от выпускников и родителей, но и от почетных гостей праздника, пришедших на торжество не с пустыми руками.

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Важнейшей частью культурной жизни школы является внеклассная работа, задача которой заключается в расширении представления учащихся о музыкальном искусстве, ознакомлении с наиболее значительными событиями музыкальной жизни, проявлении творческой инициативы ребят, участии в различных творческих испытаниях. Отрадно знать, что и сейчас детская школа искусств не сдает своих позиций, хотя времена для нее наступили очень непростые. Проблемы отнимают много сил и энергии, которые могли бы быть направлены совсем в другое русло, русло творческого развития детей. В школе трудится творческий коллектив, стремящийся идти в ногу со временем, способный самосовершенствоваться, а значит, быть интересным и полезным своим ученикам. И они знают, что где бы они ни были, везде их будет согревать свет школьных окон, доброе слово педагога и прекрасные звуки музыки, которые научили понимать и ценить в стенах этой школы. Прошел юбилей, но школьная жизнь продолжается, и каждый день будут писаться новые страницы истории, страницы жизни детской школы искусств.

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В рамках 50-летнего юбилея проведены курсы повышения квалификации для преподавателей ДШИ, учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ по проекту «Музыка для всех». Посетили КПК 13 человек. Практические мастер-классы провели профессор Но Те Чол (вокалу), Васильева Ирена Ефимовна (ритмике). Также прошел круглый стол «Перспективы развития художественного образования» в Жиганском национальном эвенкийском районе, организаторами которого являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Ресурсн-проектный центр, Высшая школа музыки им.В.А.Босикова, Администрация МР «Жиганский национальный эвенкийский район», Отдел культуры и развития туризма. Заслушав и обсудив выступления, участниками круглого стола принята резолюция с рекомендациями на уровне исполнительной власти в сфере культуры. В ходе мероприятий прослушаны 161 детей, из них рекомендованы в ВШМ 2 ребенка.

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Пользуясь случаем, еще раз от имени Высшей школы музыки РС(Я) поздравляю педагогический коллектив (директор Гуляева Г.В.), учащихся, выпускников и жителей Жиганска с юбилеем. Желаю дальнейших творческих достижений, чтобы через 5 лет справляли юбилей в новом здании.