Доброе дело Алмазэргиэнбанка

Алмазэргиэнбанк оказал спонсорскую поддержку Центру психолого-медико-социального сопровождения» Якутска, который организовал работу тренингового лагеря дневного пребывания для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Центр осуществляет коррекцию, реабилитацию и психолого-медико-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, ставших жертвами насилия и жестокого обращения, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми формами инвалидности.

Отметим, что предприятие является единственным в городе, оказывающим на бесплатной основе психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям от 3 до 18 лет. В этом сезоне в лагере будут проходить психологическую реабилитацию 55 детей от 8 до 14 лет из разных школ Якутска и пригородов.

Сотрудники центра ранее направили председателю правления Алмазэргиэнбанка Николаю ДОЛГУНОВУ письмо, на которое невозможно было ответить отказом:

«Зная вашу отзывчивость и чуткость, обращаемся к вам с огромной просьбой — оказать спонсорскую помощь для воспитанников нашего лагеря в виде футболок и бейсболок в количестве 17 комплектов, возможно, с фирменным логотипом банка. Надеемся на понимание и поддержку с вашей стороны».

Сотрудники банка доставили ребятам необходимые вещи в нужном количестве.