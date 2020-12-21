Эстафета добра идет по республике. На днях коллектив Якутской республиканской клинической больницы принял участие в благотворительной акции «Елки добра».

— Спасибо всему коллективу больницы за активное участие в поддержке акции! Молодцы, так держать! Подарим детям праздник! — написал тогда главный врач ЯРКБ Николай ВАСИЛЬЕВ в группе.

А отделения Республиканской клинической продолжают делать сюрпризы, согревая сердца и детям, и взрослым.

Вот такие красочные и полезные подарки получат перед Новым годом дети от коллектива Перинатального центра ЯРКБ. Старшая акушерка Перинатального центра больницы Татьяна ЛОШКИНА поделилась новостью, что отделение реанимации новорождённых подготовило подарки для Ассоциации «Подросток», адресовав их детям с инвалидностью и детям из многодетных малообеспеченных семей. ОАРИТ акушерства и гинекологии, помня о том, что Деда Мороза ждут не только дети, развезли подарки неработающим ветеранам своего отделения, решив порадовать коллег накануне Нового года. Женская консультация приготовили продуктовый набор к праздничному столу для многодетной мамы, одной воспитывающей детей. И это еще не все.

— Сегодня мы встречаемся с объединенной группой волонтеров, — рассказала Татьяна Анатольевна, — они проводят акцию «ТВОРИ ДОБРО», и мы тоже примем в ней участие.

Отделение новорожденных, акушерское инфекционное, акушерское физиологическое, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра под своей елкой в вестибюле Центра вручили подарки для детей волонтерам.

Эстафета добра разрастается и идет дальше. И это прекрасно, ведь добро рождает добро!