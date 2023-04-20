Добро без границ: Девушка Антонина выкупила весь кинотеатр😱🤩

Девушка выкупила весь кинотеатр😱🤩

Когда в городе Алдан решили показать фильм АЙТА на якутском языке, добрая девушка Антонина выкупила весь кинотеатр и пригласила студентов, старшеклассников, пожилых, желающих посмотреть фильм на родном языке. Зал наполнился моментально, ведь это последний шанс посмотреть фильм на якутском языке, на большом экране, так как скоро заканчиваются показы АЙТЫ в кинотеатрах. Браво девушке, есть еще на свете добрые люди 👏

А вы успели посмотреть АЙТУ на большом экране? Если нет у вас есть шанс в ближайшие дни😉