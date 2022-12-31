Добрая традиция Якутска: новогодние подарки дворникам и консьержам

По доброй предновогодней традиции, зародившейся в Якутии, Советы старост и жителей 203 микрорайона в этом году продолжили акцию внимания и поздравления людей труда, обеспечивающих уют, чистоту и порядок во дворах. Жители микрорайона 203 Якутска вручили новогодние ценные подарки и поздравили с Новым годом лучших дворников и консьержей, а также подарили большой торт всем работникам Управляющей компании «Якутск» для праздничного чаепития, сообщает тгк Новости 203 микрорайона Якутска.