31.12.2022
14:03
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Якутск
Добрая традиция Якутска: новогодние подарки дворникам и консьержам
По доброй предновогодней традиции, зародившейся в Якутии, Советы старост и жителей 203 микрорайона в этом году продолжили акцию внимания и поздравления людей труда, обеспечивающих уют, чистоту и порядок во дворах. Жители микрорайона 203 Якутска вручили новогодние ценные подарки и поздравили с Новым годом лучших дворников и консьержей, а также подарили большой торт всем работникам Управляющей компании «Якутск» для праздничного чаепития, сообщает тгк Новости 203 микрорайона Якутска.
Фото: тгк Новости 203 микрорайона Якутска
Источник: тгк Новости 203 микрорайона Якутска
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