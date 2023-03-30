Добились возвращения многодетного отца с фронта!

Мать так обрадовалась, когда сын вернулся!.. У него родной брат погиб на передовой. Второго сына мы вытащили». Команда штаба КСВО в Якутии добилась возвращения многодетного отца с фронта.



Как рассказала член Комитета Айталына Пудова, в феврале за помощью обратилась супруга мобилизованного. В семье – трое детей, а на момент призыва ждали четвёртого. Но срок беременности тогда составлял 20 недель, и права на отсрочку у мужа не было, сообщает тгк Комитет семей воинов Отечества.

Активисты КСВО сделали запросы в несколько структур, и вскоре районная призывная комиссия отменила призыв. Долго не было ответа из зоны СВО, но в конце концов бойца отпустили в 15-дневный отпуск. По прибытии воина в часть там подняли документы, заблаговременно отправленные командой Комитета, предоставили отсрочку и демобилизовали многодетного отца.

Супруга – уже под наблюдением медиков, а мужчина обследуется для реабилитации: на фронте он получил контузию. КСВО будет следить за судьбой семьи.