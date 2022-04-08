Добавим красок в якутскую весну!

В современном мире все мы уделяем большое внимание вторичному использованию материалов. Будь то переработка пластика или вторичное использование привычных или надоевших вещей.

Натуральные и декоративные растения – отличное украшение любого интерьера или приусадебного участка. Особенно приятно наблюдать зеленые растения в самом холодном регионе нашей страны, где зима длится почти девять месяцев в году. А обрамляют зелень красивые композиции в виде кашпо. И очень здорово, когда они сделаны из подручных материалов.

По инициативе депутата Якутской городской Думы Алевтины Эверстовой, при поддержке Окружной администрации города Якутска, управы Октябрьского округа для многодетных мам пройдет мастер-класс по созданию кашпо из подручных материалов.

Встреча пройдет в субботу, 9 апреля в 12:00 по адресу улица Чкалова 17/2, вход со двора.

При помощи опытных мастериц, у каждой женщины будет возможность вдохнуть жизнь в привычные вещи, украсив их на свой вкус. Во время мастер-класса самая обычная ёмкость из пластика, стекла или металла (например, банка из-под консервированных персиков) превратится в красивое кашпо. А украсит изделие можно будет при помощи мраморных красок, которые будут предоставлены совершенно бесплатно. Для участия с собой нужно принести ёмкость объемом не более 1 литра и самый обычный фен, фартук и конечно же, хорошее настроение.

Композиции прекрасно впишутся в готовый интерьер, а участницы отлично проведут время в творческой атмосфере. Ждём всех желающих!