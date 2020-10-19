До завершения «ВеДеДо» – 2020 остается две недели

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».

На конкурс продолжают присылать просьбы переделать Заявки и Согласия, кого-то дописать, а кого-то вычеркнуть. Уважаемые участники, напоминаем, это конкурс, поэтому отвечайте за свои документы и фильмы – это не тренировка, а уже само соревнование – никому пересдача не даётся. Оргкомитет напоминает, если сертификат выписан с Вашей заявки верно – значит исправлять ошибки в фамилиях – это уже Ваша задача, а не наша.

Если Вы прислали дважды одну и ту же работу и она «залита» на конкурс, то значит снимается с конкурса первая версия, а остаётся последняя: Вы теряете зрителей, одобрение и всё остальное, а мы из-за этой невнимательности драгоценное время, которое можно было бы потратить на «заливку» очередной работы. Так произошло в этой сотне – прислали несколько раз и наконец добились, чтобы мы залили дважды, но сняли первую «заливку».

Напоминаем, все неоформленные сертификаты начнут «собираться» после 15 ноября по 30 декабря 2020 года. Оргкомитет занимается исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.

Пришедшие работы после 30 октября в конкурс не попадут, а будут размещены на канале вне конкурса. Соответственно, ни при каких условиях опоздавшие – сертификаты участника фестиваля-конкурса не получат.

Надеемся, что информации, расположенной на сайте https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo – будет достаточно – читайте её внимательно.

Подведём промежуточные итоги после 5 недель Фестиваля-конкурса. Напоминаем, до его завершения осталось только 2 недели. Все работы последних дней будут загружаться уже в начале ноября со своими датами.

На данный момент выдано 466 Сертификатов участникам из 600-т работ, т.е. та же пропорция уже меньше, но это наш «бонус» конкурсантам – сертификаты получают на руки сразу, если оформляют всё правильно, а для нас это легче, ведь из таблицы-заявки мы переносим их сведения в описание конкурсной работы, а далее – сразу в сертификаты. Для нас это ещё и показатель – сколько неточностей ещё есть у конкурсантов в сопроводительных документах.

Примечательно, что две работы по неизвестным нам причинам удалил сам хозяин хостинга – ютуб: 119 и 416 работы, а одну – мы по указанной ранее причине: дважды конкурсанты прислали в разное время одну и ту же работу под номером 527, которая сейчас отсутствует и восстановлению не подлежит. Итого, в конкурсе из 600-т работ пока присутствуют 597.

Расширилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей, которые появились в новой сотне. К имевшимся 38-и прибавились три региона: Владимирская область, Забайкальский край, Ярославская область. Итого, число участников (республик, областей, регионов, государств) достигло 41:

Адыгея (Республика) Алания (РСО) Алтайский край Армения Архангельская область Башкортостан Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия (Республика) Канада Кемеровская область – Кузбасс Краснодарский край Липецкая область Магаданская область Москва Московская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пензенская область Приморский край Ростовская область Саратовская область Севастополь Северная Осетия-Алания (Республика) Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Татарстан (Республика) Хабаровский край Хакасия (Республика) Чувашская Республика Якутия Ярославская область

На сайт конкурса продолжают заходить новые зрители из зарубежных стран – Болгарии, Алжира, Швеции, Турции.

Вырос интерес и к ютуб-каналу проекта: просмотры с 53,7 тысячи увеличились на 59,7 тысяч. В среднем задание-архив скачивают 23 человек/день (было по 21), просмотры на сайте проекта «ВеДеДо» достигают от 3040 до 4117 человек/день, то есть интерес вновь вырос на 20 % .

В позициях лидеров по различным номинациям также наблюдаются изменения. Лучшие работы были выбраны зрителями по количеству просмотров: «Пробуждение» (1636), «Любимые книжки» (1605), «Светофор»» (1219), «Глоток воды» (886), «Учусь одеваться» (647). В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 30%, «Светофор» – 23%, «Пробуждение» – 19%, «Учусь одеваться» – 19%, «Глоток воды» – 8%. Как видим, пропорция в сторону предпочтения песни «Любимые книжки» устойчиво сохраняется.

Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.