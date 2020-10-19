До завершения «ВеДеДо» – 2020 остается две недели
Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».
На конкурс продолжают присылать просьбы переделать Заявки и Согласия, кого-то дописать, а кого-то вычеркнуть. Уважаемые участники, напоминаем, это конкурс, поэтому отвечайте за свои документы и фильмы – это не тренировка, а уже само соревнование – никому пересдача не даётся. Оргкомитет напоминает, если сертификат выписан с Вашей заявки верно – значит исправлять ошибки в фамилиях – это уже Ваша задача, а не наша.
Если Вы прислали дважды одну и ту же работу и она «залита» на конкурс, то значит снимается с конкурса первая версия, а остаётся последняя: Вы теряете зрителей, одобрение и всё остальное, а мы из-за этой невнимательности драгоценное время, которое можно было бы потратить на «заливку» очередной работы. Так произошло в этой сотне – прислали несколько раз и наконец добились, чтобы мы залили дважды, но сняли первую «заливку».
Напоминаем, все неоформленные сертификаты начнут «собираться» после 15 ноября по 30 декабря 2020 года. Оргкомитет занимается исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.
Пришедшие работы после 30 октября в конкурс не попадут, а будут размещены на канале вне конкурса. Соответственно, ни при каких условиях опоздавшие – сертификаты участника фестиваля-конкурса не получат.
Надеемся, что информации, расположенной на сайте https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo – будет достаточно – читайте её внимательно.
Подведём промежуточные итоги после 5 недель Фестиваля-конкурса. Напоминаем, до его завершения осталось только 2 недели. Все работы последних дней будут загружаться уже в начале ноября со своими датами.
На данный момент выдано 466 Сертификатов участникам из 600-т работ, т.е. та же пропорция уже меньше, но это наш «бонус» конкурсантам – сертификаты получают на руки сразу, если оформляют всё правильно, а для нас это легче, ведь из таблицы-заявки мы переносим их сведения в описание конкурсной работы, а далее – сразу в сертификаты. Для нас это ещё и показатель – сколько неточностей ещё есть у конкурсантов в сопроводительных документах.
Примечательно, что две работы по неизвестным нам причинам удалил сам хозяин хостинга – ютуб: 119 и 416 работы, а одну – мы по указанной ранее причине: дважды конкурсанты прислали в разное время одну и ту же работу под номером 527, которая сейчас отсутствует и восстановлению не подлежит. Итого, в конкурсе из 600-т работ пока присутствуют 597.
Расширилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей, которые появились в новой сотне. К имевшимся 38-и прибавились три региона: Владимирская область, Забайкальский край, Ярославская область. Итого, число участников (республик, областей, регионов, государств) достигло 41:
- Адыгея (Республика)
- Алания (РСО)
- Алтайский край
- Армения
- Архангельская область
- Башкортостан
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калмыкия (Республика)
- Канада
- Кемеровская область – Кузбасс
- Краснодарский край
- Липецкая область
- Магаданская область
- Москва
- Московская область
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Приморский край
- Ростовская область
- Саратовская область
- Севастополь
- Северная Осетия-Алания (Республика)
- Свердловская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Татарстан (Республика)
- Хабаровский край
- Хакасия (Республика)
- Чувашская Республика
- Якутия
- Ярославская область
На сайт конкурса продолжают заходить новые зрители из зарубежных стран – Болгарии, Алжира, Швеции, Турции.
Вырос интерес и к ютуб-каналу проекта: просмотры с 53,7 тысячи увеличились на 59,7 тысяч. В среднем задание-архив скачивают 23 человек/день (было по 21), просмотры на сайте проекта «ВеДеДо» достигают от 3040 до 4117 человек/день, то есть интерес вновь вырос на 20 % .
В позициях лидеров по различным номинациям также наблюдаются изменения. Лучшие работы были выбраны зрителями по количеству просмотров: «Пробуждение» (1636), «Любимые книжки» (1605), «Светофор»» (1219), «Глоток воды» (886), «Учусь одеваться» (647). В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 30%, «Светофор» – 23%, «Пробуждение» – 19%, «Учусь одеваться» – 19%, «Глоток воды» – 8%. Как видим, пропорция в сторону предпочтения песни «Любимые книжки» устойчиво сохраняется.
Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.
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