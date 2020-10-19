19.10.2020
11:18
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Образование

До завершения «ВеДеДо» – 2020 остается две недели

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника». 

На конкурс продолжают присылать просьбы переделать Заявки и Согласия, кого-то дописать, а кого-то вычеркнуть. Уважаемые участники, напоминаем, это конкурс, поэтому отвечайте за свои документы и фильмы – это не тренировка, а уже само соревнование – никому пересдача не даётся. Оргкомитет напоминает, если сертификат выписан с Вашей заявки верно – значит исправлять ошибки в фамилиях – это уже Ваша задача, а не наша.

Если Вы прислали дважды одну и ту же работу и она «залита» на конкурс, то значит снимается с конкурса первая версия, а остаётся последняя: Вы теряете зрителей, одобрение и всё остальное, а мы из-за этой невнимательности драгоценное время, которое можно было бы потратить на «заливку» очередной работы. Так произошло в этой сотне – прислали несколько раз и наконец добились, чтобы мы залили дважды, но сняли первую «заливку».

Напоминаем, все неоформленные сертификаты начнут «собираться» после 15 ноября по 30 декабря 2020 года. Оргкомитет занимается исключительно мониторингом поступивших работ и их «загрузкой» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» для своевременной работы жюри.

Пришедшие работы после 30 октября в конкурс не попадут, а будут размещены на канале вне конкурса. Соответственно, ни при каких условиях опоздавшие – сертификаты участника фестиваля-конкурса не получат.

Надеемся, что информации, расположенной на сайте  https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo –  будет достаточно – читайте её внимательно.

Подведём промежуточные итоги после 5 недель Фестиваля-конкурса. Напоминаем, до его завершения осталось только 2 недели. Все работы последних дней будут загружаться уже в начале ноября со своими датами.

На данный момент выдано 466 Сертификатов участникам из 600-т работ, т.е. та же пропорция уже меньше, но это наш «бонус» конкурсантам – сертификаты получают на руки сразу, если оформляют всё правильно, а для нас это легче, ведь из таблицы-заявки мы переносим их сведения в описание конкурсной работы, а далее – сразу в сертификаты. Для нас это ещё и показатель – сколько неточностей ещё есть у конкурсантов в сопроводительных документах.

Примечательно, что две работы по неизвестным нам причинам удалил сам хозяин хостинга – ютуб: 119 и 416 работы, а одну – мы по указанной ранее причине: дважды конкурсанты прислали в разное время одну и ту же работу под номером 527, которая сейчас отсутствует и восстановлению не подлежит. Итого, в конкурсе из 600-т работ пока присутствуют 597.

Расширилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей, которые появились в новой сотне. К имевшимся 38-и прибавились три региона: Владимирская область, Забайкальский край, Ярославская область. Итого, число участников (республик, областей, регионов, государств) достигло 41:

  1. Адыгея (Республика)
  2. Алания (РСО)
  3. Алтайский край
  4. Армения
  5. Архангельская область
  6. Башкортостан
  7. Брянская область
  8. Владимирская область
  9. Волгоградская область
  10. Вологодская область
  11. Забайкальский край
  12. Ивановская область
  13. Иркутская область
  14. Кабардино-Балкарская Республика
  15. Калмыкия (Республика)
  16. Канада
  17. Кемеровская область – Кузбасс
  18. Краснодарский край
  19. Липецкая область
  20. Магаданская область
  21. Москва
  22. Московская область
  23. Нижегородская область
  24. Новосибирская область
  25. Омская область
  26. Оренбургская область
  27. Пензенская область
  28. Приморский край
  29. Ростовская область
  30. Саратовская область
  31. Севастополь
  32. Северная Осетия-Алания (Республика)
  33. Свердловская область
  34. Смоленская область
  35. Тамбовская область
  36. Татарстан (Республика)
  37. Хабаровский край
  38. Хакасия (Республика)
  39. Чувашская Республика
  40. Якутия
  41. Ярославская область

На сайт конкурса продолжают заходить новые зрители из зарубежных стран – Болгарии, Алжира, Швеции, Турции.

Вырос интерес и к ютуб-каналу проекта:  просмотры с 53,7 тысячи увеличились на 59,7 тысяч. В среднем задание-архив скачивают 23 человек/день (было по 21), просмотры на сайте проекта «ВеДеДо» достигают от 3040 до 4117 человек/день, то есть интерес вновь вырос на 20 % .

В позициях лидеров по различным номинациям также наблюдаются изменения. Лучшие работы были выбраны зрителями по количеству просмотров: «Пробуждение» (1636), «Любимые книжки» (1605), «Светофор»» (1219), «Глоток воды» (886), «Учусь одеваться» (647). В процентном соотношении количество присланных работ среди номинаций распределилось следующим образом: «Любимые книжки» – 30%, «Светофор» – 23%, «Пробуждение» – 19%, «Учусь одеваться» – 19%, «Глоток воды» – 8%. Как видим, пропорция в сторону предпочтения песни «Любимые книжки» устойчиво сохраняется.

Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.  

Фото: Пресс-служба АГИКИ
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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