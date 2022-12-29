До слез: Необычная новогодняя традиция

В Якутии с недавних пор заведена милая новогодняя традиция. Жители домов благодарят своих дворников и вручают им подарки.

Сегодня утром, 29 декабря, жители МКД 63/1 и 63/2 по улице Братьев Ксенофонтовых, традиционно скинулись и вручили своему дворнику Исакову Олегу Гаврильевичу, новогодние подарки 🎁 в денежном эквиваленте. Жители двух домов постоянно видят, как отлично работает наш Олег Гаврильевич, работает превышая даже свои полномочия, наши дворы всегда чистые. Напротив дома 63/2 стоит мусорка для четырёх домов: 63/1, 63/2, Орджоникидзе 60, Бр. Ксенофонтовых 65. В общей сложности 156 квартир выносят свой мусор в эту мусорку. И эту мусорку всегда прибирает наш дворник, никогда не бывает завала.

Поздравляем ещё раз Олега Гаврильевича и всех подписчиков НПиХУ, с наступающим Новым годом! Пусть у нас у всех в следующем году будет всё хорошо!