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До сих пор мы возим древесину по бумажкам — Николаев

Одной из главных тематических площадок четвертого этапа Национального лесного форума, который проходит в Якутске, является «Лесное законодательство в действии». Здесь спикерами выступили председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, депутат Госдумы Валентина Пивненко, председатель Ил Тумэна РС (Я) Петр Гоголев, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков и другие.       

Николай Николаев считает, что очень многое зависит от оперативной реакции Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства с точки зрения законотворческой деятельности. 

«Потому что есть темы, которые мы обсуждаем годами, и которые вот только-только начинают реализовываться. Например, закупка техники для тушения лесных пожаров. Мы только на площадке нашего комитета три года обращали внимание на то, что нулевые запросы в бюджет могут привести к катастрофическим последствиям. Вы прекрасно знаете, что в большинстве регионов техника для тушения пожаров абсолютно изношена. И только в этом году нам удалось достигнуть того, чтобы начали выделяться средства на эти цели. Республика Саха (Якутия) – молодцы, они одни из первых обратились к этой теме и успели закупить технику, которую мы сегодня видели. Но большинство регионов столкнулись с тем, что после проведения соответствующих конкурсов они вынуждены ждать, когда эта техника будет произведена, а значит она поступит в регионы только в конце августа, начале сентября после окончания пожароопасного сезона. Значит еще один год с точки зрения пополнения и обновления парка лесопожарной техники для них будет пропущен», — сказал председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

Таких вопросов масса. Если мы говорим о борьбе с незаконными вырубками леса, то существует проблема фиксации транспортировки древесины. По словам Николая Петровича, этот вопрос обсуждается, начиная с 2016 года, но до сих пор нет единой системы учета транспортировки древесины. 

«До сих пор мы возим древесину по бумажкам, которые заполняются на карьере и можно приписать любое бревно к произвольному участку леса. О чем мы говорим тогда с точки зрения контроля за оборотом древесины и борьбы с незаконными вырубками леса? Вот эти вопросы и многие другие нужно фиксировать и понять, что мешает, что нужно доделать для того, чтобы они разрешились. Опыт показывает, что эти проблемы решить можно, было бы только желание», — обозначил Николаев.   

Он подчеркнул, что проблемы лесоустройства в стране десятилетней давности. «Мы принимали изменения в законодательство, которые должны были сделать более качественной отчетность лесопользователей. В соответствии с ними, к отчету должны прикладываться результаты фото-видео фиксации, дистанционного зондирования. Но в большинстве регионов, хотя это было принято в 2016 году, данная норма не работает. Это означает, что мы до сих пор пользуемся отчетами, которые точны с определенной долей вероятности», — констатировал председатель комитета Госдумы. Между тем при искажении информации не могут быть приняты объективные решения.

«Невозможно достичь тех амбициозных задач, которые поставлены Национальным проектом «Экология», если мы не будем честно, откровенно обсуждать и фиксировать те препятствия, которые сегодня существуют. Здесь очень важна оперативная реакция на проблемы, которые возникают. Мы со своей стороны готовы в Госдуме быстро вносить какие-то изменения в законодательстве, если это поможет достижению поставленных целей», — подытожил инициатор проведения Национального лесного форума в России Николай Николаев.          

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 
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