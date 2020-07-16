До родины Максима Аммосова проложат асфальтовую дорогу

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников 16 июля проинспектировал ход капитального ремонта региональной автодороги «Нам».

Автодорога «Нам» на протяжении ряда лет оставалась одной из проблемных региональных дорог. В этом году на региональной автодороге «Нам» запланирован большой объем ремонтных и строительных работ на общую сумму 600 млн рублей. В настоящее время ремонтные работы ведутся на участках от 38 до 44 км, от 78 до 86 км, а также на участке Намцы — Хатырык.

В прошлом году в рамках реализации нацпроекта «БКАД» 9 км автодороги «Нам» до с. Модут были приведены в нормативное состояние. В этом году капитальный ремонт продолжается на участке автодороги протяженностью 11 км — до с. Хатырык Намского улуса.

Дорожники рассказали, что, учитывая ремонтные работы, проведенные в 2019 и 2020 году, региональная автодорога «Нам» от с. Модут до с. Хатырык будет отремонтирована на участке общей протяженностью 18 км. При этом на отремонтированном участке автодороги будут проведены работы по обустройству тротуаров, установке уличного освещения и дорожных знаков.

Напомним, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева к 100-летию Якутской АССР на участке автодороги «Нам» до с. Хатырык – родного села выдающегося политического и государственного деятеля народа саха Максима Кировича Аммосова должно быть проложено асфальтовое покрытие.



«В этом году на 11 километрах автодороги «Нам» до с. Хатырык будет уложено твердое асфальтовое покрытие, вблизи населённых пунктов обустроены тротуарные дорожки и мы уверены, что к сентябрю здесь появится очень хорошая дорога. Ремонтные работы ведутся с опережением плана-графика, и в следующем году работы начнутся уже в самом селе Хатырык, где также заасфальтируют дорогу, обустроят тротуары и уличное освещение. Соответствующее поручение мной уже дано», — отметил Алексей Колодезников.

Кроме того, в этом году Намский улус на ремонт муниципальных дорог получил около 25 млн рублей. На эти средства в с. Намцы отремонтируют ул. Корякина, ул. Винокурова и построят мост через речку Кэнкэмэ.

Алексей Колодезников отметил, что в целом на региональных автодорогах ремонтные и строительные работы ведутся активными темпами, отставаний от графика нет. «На прошлой неделе я проверил ремонтные работы на автодороге «Умнас» и думаю, что с предусмотренными объёмами по ремонту и строительству автодорог мы справимся. В этом году мы также должны ввести очень большой объект – автодорогу от Якутска до Кобяя, которая строилась на протяжении очень долгого времени. Но в этом году данный объект будет сдан», — резюмировал Алексей Колодезников.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутияг