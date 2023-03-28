До пяти лет лишения свободы грозит якутянину за незаконную добычу рыбы

До пяти лет лишения свободы грозит 50 — летнему жителю Республики Саха (Якутия) за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В конце сентября 2022 года в рамках операции «Путина» при патрулировании акватории реки «Лена» в городе Олёкминск Республики Саха (Якутия) сотрудниками транспортной полиции было остановлено маломерное самоходное судно, под управлением 50 — летнего местного жителя.

В результате осмотра лодки, полицейскими было обнаружено и изъято три пластиковые емкости, внутри которых находилось 637 экземпляров лососевых видов рыб, хариус, сиг, таймень, ленок.

Установлено, что ловом рыбы мужчина занимался без соответствующего разрешения, используя незарегистрированные сетные орудия.

В ходе предварительного следствия мужчина пояснил, что планировал часть улова оставить себе, а остальную рыбу реализовать.

Своими незаконными действиями житель Республики Саха (Якутия) причинил ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей.

В настоящее время следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов…) направлено в суд.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Судебного заседания браконьер будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.