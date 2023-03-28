28.03.2023
09:52
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Судебная хроника

До пяти лет лишения свободы грозит якутянину за незаконную добычу рыбы

До пяти лет лишения свободы грозит 50 — летнему жителю Республики Саха (Якутия) за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В конце сентября 2022 года в рамках операции «Путина» при патрулировании акватории  реки «Лена» в городе Олёкминск Республики Саха (Якутия) сотрудниками транспортной полиции было остановлено маломерное самоходное судно,  под управлением  50 — летнего местного жителя.  

В результате осмотра лодки, полицейскими было обнаружено и изъято три пластиковые емкости, внутри которых находилось 637 экземпляров лососевых видов рыб, хариус, сиг, таймень, ленок.

Установлено, что ловом рыбы мужчина занимался без соответствующего разрешения, используя незарегистрированные сетные орудия.

В ходе предварительного следствия мужчина пояснил, что планировал часть улова оставить себе, а остальную рыбу реализовать.

Своими незаконными действиями житель Республики Саха (Якутия)  причинил ущерб  водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере свыше  одного миллиона  двухсот тысяч рублей.

В настоящее время следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное  по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов…) направлено в суд.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Судебного заседания браконьер будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Один комментарий на «До пяти лет лишения свободы грозит якутянину за незаконную добычу рыбы»
  1. Никита 28.03.2023 12:35

    Да уж…

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