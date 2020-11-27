До Полюса холода дошел кабельный интернет

В Якутии завершилось строительство оптоволоконной линии связи на участке Томтор — Оймякон Оймяконского улуса.

Как отметили в администрации Оймяконского улуса, всего проведено 79 км кабеля ВОЛС, подключено 160 домов и 6 организаций. Интернетом пользуется 100% населения.

Во время пандемии быстрый интернет очень помогает в учебном процессе, отмечают в Оймяконской средней школе им Н.О. Кривошапкина, дети учатся на платформе zoom, участвуют в различных онлайн-конференциях.

«Теперь приезжающие к нам туристы, среди которых много и блогеров, и журналистов, будут довольны, — отметила краевед Тамара Васильева. — Ведь все они хотят быстро, тут же поделиться увиденным здесь, в Оймяконе, со всем миром! Я рада, что с приходом интернета это стало возможным».

​Напомним, ранее магистральная линия связи по маршруту Якутск-Усть-Нера-Магадан пролегала только вдоль федеральной дороги «Колыма». В этом году силами компании в сторону села Томтор в грунт было уложено около 200 км оптики. Строительство данной ВОЛС ведет компания «Импульс», инвестируя собственные средства, тем самым внося существенный вклад в стратегически важную для развития региона инфраструктуру связи, сообщает пресс-служба мининноваций РС (Я).