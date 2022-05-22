До открытия навигации выход маломерных судов на воду категорически запрещен! — ГИМС

Водители маломерных судов, пренебрегающие правилами безопасности, как только проходит основная масса льда, начинают спускать свои лодки на воду. Необходимо знать, что в период прохождения ледохода река таит в себе немало опасностей.

В тихой и спокойной глади воды не всегда можно разглядеть коряги и бревна, плывущие по течению. Опасность представляют также движение льдин и больших ледяных полей, ледовые заторы, которые под воздействием повышенной скорости течения воды сметают все на своем пути. Маломерные суда могут быть зажаты во льдах, получить повреждение корпуса и затонуть.

Опасна в это время и езда по протокам рек, в которые под напором льда попадают всевозможные металлические предметы, крупные камни. Столкнувшись с ними, лодка может получить пробоину или перевернуться. В результате люди могут оказаться в холодной воде.

Особенно опасно в этот период выезжать на маломерных судах в темное время суток, так как ночью снижается уровень освещенности, возрастает порог контрастной чувствительности глаз, уменьшается дальность видимости объектов и не различаются их цвета, падает острота зрения.

Для предотвращения и недопущения несчастных случаев, Центр ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я) напоминает владельцам маломерных судов: до полного очищения водных объектов ото льда, окончания ледохода и официального открытия навигации выход маломерных судов на водные объекты категорически запрещен и крайне опасен!

Родители, педагоги, воспитатели, не допускайте детей к реке без присмотра! Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период ледохода, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.

Школьники, не выходите на лед во время ледохода. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Рыбаки и охотники, не пренебрегайте советами специалистов ГИМС! Нельзя выходить на лед, когда появляются разводья и промоины, воздержитесь от выхода на опасные участки рек и озер.

Сотрудники ГИМС рекомендуют населению республики быть осторожными во время ледохода. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности!