До окончания строительства моста через Тюкян осталось совсем немного

28 июля 2020 года состоялась рабочая поездка начальника ФКУ Упрдор «Вилюй» Николая АНДРЕЕВА на объект строительства мостового перехода через р. Тюкян на 702-м км автодороги А-331 «Вилюй». Объект находится на границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов Якутии.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по сооружению опор моста на 100% и монтаж пролетного строения на 95%, а также возведение насыпи подходов и устройство нижнего слоя основания дорожной одежды на 100%.

На сегодняшний день завершаются работы по монтажу пролетных строений моста, после которого будут начаты работы по гидроизоляции и устройству дорожной одежды из асфальтобетона.

Начальник ФКУ Упрдор «Вилюй» Николай Андреев отметил:

«На объекте качеству выполняемых работ уделяется особый контроль».

Объект входит в Комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры на период до 2024 года. Длина моста составит 267 погонных метров, подходы к мосту 4 км с асфальтобетонным покрытием. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит круглогодичное движение на данном участке трассы А-331 «Вилюй», сейчас движение транспорта осуществляться по временным наплавным (понтонным) мостам.

В текущем году ФКУ Упрдор «Вилюй» введет в эксплуатацию четыре крупных искусственных сооружения на трассе «Вилюй»: через р. Сасар-Юрях, Улахан-Мугур – это объекты реконструкции, два других через р. Тюкян и Малая Ботуобуйа – объекты нового строительства. Общая протяженность составляет 585 п.м. и 12 км подходов.