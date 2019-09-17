Сахатранснефтегаз: до окончания акции «Прощеные дни» осталось 13 дней

Продолжается традиционная акция АО «Сахатранснефтегаз», инициированная для уменьшения задолженности населения за поставку природного газа. «Прощеные дни» проводятся для физических лиц с 1 августа по 30 сентября 2019 года

В рамках акции потребители, при полном погашении задолженности, освобождаются от пени за просрочку платежей. Ниже приводится информация о пунктах оплаты за услуги АО «Сахатранснефтегаз».

Режим работы касс УГРС АО «Сахатранснефтегаз»:

г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 64

по будням — с 08.00 до 18.00 без перерыва;

по субботам – с 09.00 до 17.00 без перерыва

Воскресенье – выходной

г. Якутск, ул. Автодорожная, 16

со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00 час. с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 час.

Суббота — воскресенье — понедельник – выходной

Кроме того, платежи за газ можно производить:

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://aostng.ru/;

— в отделениях почтовой связи;

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

— через терминалы и систему «Сбербанк-Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

— ЯРФ АО «Россельхозбанк»

— в офисах ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

Для справки:

АО “Сахатранснефтегаз” ежегодно поставляет конечным потребителям около 1700 млн. м3 подготовленного природного газа. Акционерное Общество эксплуатирует газопроводы протяженностью в 7009 км, обеспечивает теплом и светом голубого топлива 97 населенных пунктов республики. Снабжает природным газом более 1,6 тыс. предприятий-потребителей республики, 147 управляющих компаний и ТСЖ для нужд отопления и пищеприготовления, количество частных домов с газовым отоплением по республике составляет более 70 тыс.