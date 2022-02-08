До Лондона! Якутских всадников чуть не сбил КАМАЗ!

Якутские всадники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, вставшие в долгий непростой путь от Оймякона до Лондона, на днях пересекут границу Иркутской области и Красноярского края.

На своей странице в Инстаграм они пишут, что проходили места, где снега по пояс. Якутские лошади в очередной раз показали выносливость и справились с таким препятствием. Бывали и смертельные опасности — на трассе всадников чуть не сбил КАМАЗ, пришлось пересмотреть маршрут и переходить на старый Московский тракт. Эта дорога была проложена в Восточной Сибири еще в 30–60-х XVIII века и являлась главной государственной для грузоперевозок, почтового сообщения. Вдоль него тянулись станции, вокруг которых постепенно появлялись поселения. Тракт традиционно использовался для передвижения арестантских партий. Давно заброшенная неухоженная дорога, конечно, не является комфортной, но наших путников не испугать!