До крайнего срока уплаты имущественных налогов осталось три дня!

Осталось три дня до наступления 01 декабря-крайнего срока уплаты имущественных налогов гражданами, имеющими в собственности квартиру, дом, гараж, машину или земельный участок.

По Республике Саха (Якутия) направлено 385 тысяч налоговых уведомлений, из них половина направлена в электронном виде пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Вторая половина налоговых уведомлений или 193 тысячи направлены заказными письмами через Почту России, и из них только 72% писем вручено гражданам.

Обращаем внимание, что налоговое уведомление считается по закону полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного письма. Независимо от факта ознакомления с налоговым уведомлением гражданин обязан заплатить имущественные налоги до 1 декабря. Со 2 декабря за каждый день просрочки будут начисляться пени на сумму неуплаченных налогов.

Если до настоящего времени налоговое уведомление гражданином не получено, то существует следующие варианты:

— для получения заказного письма (налогового уведомления) обратиться в отделение Почты России по месту жительства, предъявив документ, удостоверяющий личность. Срок хранения заказного письма на Почте России составляет – 30 дней;

— обратиться в любой налоговый орган или любое отделении МФЦ;

— зайти в «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» на сайте ФНС России (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login) или скачать приложение «Налоги ФЛ» и зайти в сервис через учетную запись и пароль портала ЕПГУ Госуслуги. Для вновь зарегистрированных пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление и сумма к уплате отразится через 1-2 дня после актуализации сервиса.

Оплатить налоги можно любым удобным для налогоплательщика способом: через отделения банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин» или «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц». Скачать мобильную версию личного кабинета «Налоги ФЛ» можно с официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru и пользователям смартфонов на платформах Андроид и IOS в App Store и Google Play.

Обращаем внимание, что единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов не направляются на портал «Госуслуги». В данный портал сумма имущественных налогов отражается после истечения установленного законодательством срока уплаты, когда переходит в статус задолженности.

Уважаемые налогоплательщики, во избежание начисления пени и взыскания исполнительного сбора судебными приставами, призываем вовремя получить налоговые уведомления и своевременно оплатить налоги!