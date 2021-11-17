До крайнего срока уплаты имущественных налогов осталось меньше месяца — налоговая

Приближается 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2020 год.

Все уведомления для доставки переданы федеральному оператору почтовой связи либо размещены в личных кабинетах налогоплательщиков.

Те, кто пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получили только электронное уведомление, если они предварительно не обратились в налоговую инспекцию с заявлением о необходимости получать документ на бумажном носителе. Те, кто это сделал, получают уведомления заказными письмами по почте.

Получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика можно с помощью подтвержденной учетной записи портала госуслуг или с ИНН и паролем, полученным в любой инспекции. Подтвердить учетную запись Госуслуг можно онлайн — в веб-версиях или в мобильных приложениях банков «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф», «Почта Банк»

Оплатить налоги можно любым удобным для налогоплательщика способом: через отделения банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин» или «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц».

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (со 2 декабря 2021 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество.

Во избежание увеличения размера пени, судебных разбирательств и наложения ограничений на выезд за пределы Российской Федерации Управление ФНС по Республике Саха (Якутия) рекомендует проверить свои налоги и оплатить их в установленный срок.