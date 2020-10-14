До конца приема заявок в «Таланты Якутии» осталось меньше двух недель

“Таланты Якутии” – это масштабный кадровый конкурс для решительных и целеустремленных молодых людей, готовых стать новыми лидерами Якутии. Конкурс создан на базе Республиканской деловой игры “МИНИСТР”, направленной на раскрытие личностного, профессионального и управленческого потенциала участников.

Если ты ещё не подал заявку на участие в Республиканском кадровом конкурсе “Таланты Якутии” – сейчас самое время!

Не стоит откладывать это решение на последний момент!

Уже больше тысячи жителей Республики Саха (Якутия) в возрасте от 18 до 45 лет решили проявить свои таланты и побороться за приз – грант на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также получить рекомендации для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров РС(Я).

Подать заявку можно на сайте https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/ya-talant

Официальный аккаунт в Инстаграм @ya_talant2020

Для Вас также работает горячая линия: +7 (4112) 50-71-24, +7 (924) 560-44-27.

Возможно, именно ты – будущий победитель конкурса “Таланты Якутии”