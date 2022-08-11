До конца года в Якутии от металлолома очистят три арктических улуса

Федеральный проект «Чистая Арктика» охватит в 2022 году три арктических района Якутии – Булунский, Верхоянский и Усть-Янский. В рамках проекта продолжается очистка арктических территорий от металлолома и остатков промышленного освоения.

«В Якутии развивается корпоративное волонтёрство. Так, к очистке территорий от мусора и металлолома привлекаются предприятия, которые работают в Арктической зоне республики. С учётом наших огромных территорий их содействие является неоценимой помощью», – отмечал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Компания ООО «Арктиквтормет» начала очистку территории в посёлках Тикси Булунского района. В Усть-Куйге Усть-Янского района сбор металлалома ведёт компания ООО «Восточно-Сибирская Снабженческая Компания».

В формате корпоративного волонтёрства АО «Янолово» и ООО «Янзолото» окажут содействие при очистке территорий в селе Силяннях Усть-Янского района.

Напомним, «Чистая Арктика» – масштабный проект очистки арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Реализация федерального проекта началась в 2021 году с посёлка Тикси Булунского района. Тогда было собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома и 250 тонн древесины и пластика.