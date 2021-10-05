До конца года в ЦРБ Якутии установят 46 единиц современного медоборудования

Вопросы подготовки помещений под поставку медицинского рентген-оборудования рассмотрены сегодня на совещании с руководителями медицинских организаций, участвующих в программе «Модернизация первичного звена здравоохранения РС(Я) на 2021-2025 годы», у вице-премьера правительства Якутии Ольги БАЛАБКИНОЙ.

В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в республике запланирована закупка и установка 46 единиц оборудования в медицинских организациях республики, в том числе компьютерных томографов, рентген-аппаратов, флюороскопических и маммографических аппаратов.

«Всё оборудование очень востребованное, его с нетерпением ждут в улусах республики. Новые аппараты позволят внедрить бережливые технологии для наших жителей – проводить диагностические процедуры более качественно, обеспечивать максимальную безопасность для пациента при выполнении исследований», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Современное медицинское оборудование требует подготовки помещения в соответствии с требованиями, утверждёнными СанПИН. Представители Минздрава республики и центральных районных больниц Верхнеколымского, Среднеколымского, Нюрбинского, Ленского, Нерюнгринского, Мирнинского, Хангаласского улусов проинформировали о проведении ремонтных работ по подготовке помещений ЦРБ под размещение рентген-оборудования.

По итогам совещания Ольга Балабкина поручила представителям Министерства здравоохранения республики выехать в поселок Пеледуй Ленского района и город Мирный для решения вопросов завершения подготовки помещений. Главным врачам поручено завершить ремонтные работы в срок и обеспечить соответствие помещений требованиям к поставляемому оборудованию.