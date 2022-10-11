До конца года планируется построить 20 котельных

Реализацию государственных программ «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 — 2024 годы» и «Развитие энергетики Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» рассмотрели на уровне председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко.

На реализацию госпрограммы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» в 2022 году предусмотрено 81,9 млрд рублей, более 41 млрд рублей из которых федеральные. Мероприятия госпрограммы реализуются по линии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) и Министерства строительства РС (Я).

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов доложился, что освоение средств по линии ведомства составляет 79,6 %. До конца текущего года планируется построить и реконструировать 20 котельных, 5 объектов водоснабжения, 3 объекта водоотведения, 4 объекта ТКО, а также провести капремонт и замену 65 км тепловых сетей, 1,2 км ветхих сетей водоотведения, 18 км водоснабжения. По итогам года планируется подключить к централизованному теплоснабжению 850 домов. Отремонтировать 185 многоквартирных домах. По проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуются 6 объектов водоснабжения.

В рамках госпрограммы «Развитие энергетики Республики Саха (Якутия)» в 2022 году предусмотрено 11,6 млрд рублей, в том числе 484,7 млн рублей из внебюджетных источников. Фактическое освоение средств составляет 71 %. Более 80 млн рублей освоены по подпрограмме развития энергетической инфраструктуры – основного мероприятия в части стратегического планирования развития энергетики. Среди мероприятий разработка научно-исследовательской работы «Схема и программа развития электроэнергетики на 2022-2027 годы» и технологическое присоединение к электроснабжению уникального образовательного комплекса «Точка будущего» в Жатае.

На сумму 11,06 млрд рублей предусмотрены субсидии гарантирующим поставщикам на доведение тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня по подпрограмме обеспечения доступности тарифов на электрическую энергию на всей территории республики. Вячеслав Емельянов отметил о необходимости взаимодействия с федеральными органами власти по продлению действия механизма выравнивания.