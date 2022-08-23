До II зимних Игр «Дети Азии» в Кузбассе остается полгода

До II Зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» в Кузбассе осталось ровно полгода. Игры будут проходить с 23 февраля по 5 марта. Сегодня ведётся активная работа по модернизации, реконструкции, а также дооснащению объектов.

Соревнования в Кемеровской области будут проходить сразу в четырёх городах: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе. Ожидается участие порядка 1000 спортсменов. В обязательную программу II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» вошли соревнования по лыжным гонкам, шорт-треку, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина. Также в программу впервые включены керлинг, фристайл, конькобежный спорт. Особенностью Игр также станет проведение показательных соревнований по волейболу на снегу и киберспорту.

«С точки зрения подготовки, Кузбасс задал очень высокую планку. В последние годы они заняли прочную позицию одного из самых спортивных регионов. Регион, буквально, живёт спортом и это не может не радовать. Международный комитет работает в тесном контакте с дирекцией будущих Игр. Видя, какая ведётся работа, уже сейчас можно сказать, что на спортивной будет высокая конкуренция, поэтому соревнования предстоят интересные», отметил Президент Международного комитета Игр «Дети Азии».

В рамках подготовки к соревнованиям будет привлечено около 1000 волонтеров. По сообщению организационного комитета Игр – лучшие представители волонтёрского движения региона участвовали в VII Международных спортивных Играх «Дети Азии» во Владивостоке, где получили ценный опыт и переняли полезные практики.

Руководитель дирекции II Зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» Алексей Пузынин прокомментировал, что сейчас ведётся работа по подготовке необходимой инфраструктуры «В Новокузнецке – на завершающей стадии Арены «Кузнецких металлургов», В Междуреченске ведётся модернизация комплекса трамплинов и строительство новой канатно-кресельной дороги, В Таштагольском районе мы также строим отдельную канатно-кресельную дорогу. Ведётся работа по приобретению 3-х новых ратраков. Безусловно всё это станет наследием Игр и станет подспорьем для дальнейшего развития спорта в регионе»

Для удобства участников и гостей, во время Игр, будет запущен специальный брендированный поезд. Он позволит быстро и безопасно передвигаться между городами-организаторами Игр.