До чемпионата мира осталось менее трех недель

Все было, как в добрые старые времена, когда Александр Константинович АКИМОВ, будучи вице-президентом РС(Я), возглавлял Организационные комитеты многих крупных спортивных и общественно-культурных форумов республики. До сих пор многие вспоминают его требовательность и умение спросить с членов правительства, задействованных в организации этих мероприятий. Так в четверг, 2 июня, он уже в ранге сенатора, заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ и президента Международной федерации мас-рестлинга, провел очередное заседание Оргкомитета по подготовке и проведению IV чемпионата мира по мас-рестлингу.

Сенатор отметил, что он состоится 21-27 июня в г.Якутске, станет единственным чемпионатом планеты, который в нынешнем году проводится в России, и включен в перечень важных спортивных событий страны. Кроме того, будет проведен также абсолютный чемпионат мира, финальная часть которого пройдет в местности Үс Хатыҥ – во время Ысыаха Туймаады. Напомним, что 26 июня впервые будет отмечаться Всемирный день мас-рестлинга. Новый праздник был учрежден 16 апреля 2021 года президиумом Международной федерации мас-рестлинга и будет отмечаться ежегодно в четвертую субботу июня. И посему в честь этого знаменательного события рядом со спортивной площадкой будет установлено Сэргэ мадьыны работы народного художника РС(Я), народного мастера-костореза и мастера ледовых скульптур Федора Ивановича Маркова. Во время чемпионата также будет презентован Гимн Международной федерации мас-рестлинга, автором текста которого является народный писатель Якутии Наталья Михалева-Сайа, ставшая победительницей объявленного МФМР конкурса. Во время чемпионата пройдет Конгресс МФМР, где будет принят очередной Меморандум.

А.К.Акимов сообщил, что на чемпионат приедут участники из многих стран, прибудут также многочисленные гости на Дни Республики Татарстан в Якутии. Приедут известные спортсмены Александр Карелин, Ирина Роднина, побывавшие на Играх Манчаары в прошлом году министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков также обещали посетить чемпионат. Однако удручает то, что в Якутске накануне таких важных событий, в год 100-летия Якутской АССР, состояние транспортных артерий столицы оставляет желать лучшего.

Члены Оргкомитета доложили о ходе подготовки.

Так, заместитель министра по физкультуре и спорту Александр Николаевич БУГАЕВ сообщил, что по заявкам на сегодняшний день ожидается приезд 230 человек – спортсменов, руководителей делегаций, тренеров и судей – из 43 стран мира, в том числе 19 государств-членов Международной федерации и представителей Международной Студенческой лиги из 24 стран. Разместятся они в трех местах – в гостинице Центра спортивной подготовки “Триумф”, общежитии № 9/2 СВФУ и гостинице “Азимут-отель”. Питание участников чемпионата будет организовано в местах проживания и во время соревнований – в столовой “Триумфа”. Для освещения событий чемпионата на федеральных телеканалах будет работать съемочная группа Владимира Иваницкого. За ходом соревнований можно будет следить по прямым трансляциям НВК “Саха”, а также на телеканалах “Боец”, “Матч” и “Спортивный”.

О подготовке общежития университета к приему гостей проинформировал проректор СВФУ по внеучебной работе и молодежной политике, руководитель аппарата ректора Александр ИЛЬИН. Во время пандемии в этом корпусе было размещено ковидное отделение. Сейчас это здание полностью продезинфицировано несколько раз, проведена генеральная уборка, ведется косметический ремонт. Завтрак и ужин спортсменов будут организованы там же, на первом этаже.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Анатольевич ФИЛИППОВ доложил, что авиакомпания “Якутия” обеспечит перелет участников чемпионата из Москвы, Новосибирска и Владивостока и обратно по корпоративным тарифам. Также для их перевозки по городу будут выделены 10 новых автобусов, автомобили класса “люкс” с сопроводением ГИБДД.

Первый заместитель министра внешних связей и делам народов РС(Я) Диана Афанасьевна СТЕПАНОВА сообщила о деятельности ведомства по получению виз прибывающим зарубежным спортсменам.

Заместитель министра культуры и духовного развития Марина Владимировна СИЛИНА рассказала, что министерство имеет большой опыт в проведении культурной программы подобных спортивных форумов, поэтому все идет по плану.

Сборная команда России уже готовится к чемпионату на сборах в ЦСП “Триумф”, которые профинансированы Министерством спорта страны, к тому же выделены еще дополнительные средства. Так что наша дружина имеет все шансы на успешное выступление, сообщил президент Всероссийской федерации мас-рестлинга Михаил Дмитриевич ГУЛЯЕВ. В составе сборной кроме якутских спортсменов представлены мадьыны из российских регионов — Иван Галкин (125 кг) и Виктор Колибабчук (125+ кг), Мохинур Абдузойирова (85 кг) и Кристина Кочесокова (абсолютная категория). 8 июня будет представлена наградная атрибутика чемпионата, а спортсмены в торжественной обстановке получат новую форму и экипировку сборной России.