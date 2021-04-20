До 8 мая вводятся ограничения в Чурапчинском улусе

В Чурапчинском улусе в превентивных целях по недопущению распространения коронавирусной инфекции административной комиссии муниципального образования поручено совместно с ОМВД улуса усилить работу по контролю за соблюдением режима повышенной готовности. Вопрос по нераспространению COVID-19 на территории улуса находится на особом контроле главы улуса Андрея НОГОВИЦЫНА и глав администраций поселений. Об этом рассказала в ходе прямого эфира в социальных сетях руководитель улусного управления Роспотребнадзора Туйаара КУЗЬМИНА.

Оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении генеральных и санитарных уборок с применением дезинфицирующих средств всем социально-значимые организациям, а также предприятиям и учреждениям улуса, владельцам таксомоторного транспорта независимо от форм собственности.

В районе вводятся ограничения на массовые мероприятия до 8 мая этого года. Учреждения общепита и таксисты должны работать с соблюдением всех мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Главами наслегов ежедневно будет проводиться мониторинг прибывших и убывших граждан на своих территориях и вести работу по этому вопросу с жителями сел.

Главный врач Центральной районной больницы Артем КСЕНОФОНТОВ отметил, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции в улусе может стать достаточно напряженной. Вакцинировано более 1,5 тысяч человек.

«Для того, чтобы образовался коллективный иммунитет необходимо вакцинировать еще более 7 тысяч человек, это 60 % взрослого населения Чурапчинского улуса», — отметил главврач улуса. Он призвал жителей придерживаться санитарно-гигиенических мер защиты от коронавирусной инфекции и активнее записываться на вакцинацию.

«Каждый житель района должен строго соблюдать правила и требования самоизоляции, не допускать скопления людей, тем самым оберегать себя и близких. Только ответственным соблюдением требований самоизоляции каждым жителем улуса мы сможем преодолеть опасную инфекцию», — призвали выступавшие.

Нарушители санитарно-эпидемиологических требований будут привлечены к ответственности, установленной законодательством РФ и республики.