12.01.2023
17:59
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Якутия

До 40 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй

До 40 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на федеральной автодороге А-331 «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 12 января 2023 г. увеличена до 40 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), на км 807 (с. Кюндядя), на км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».   

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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