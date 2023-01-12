До 40 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на федеральной автодороге А-331 «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 12 января 2023 г. увеличена до 40 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), на км 807 (с. Кюндядя), на км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.