До 4 мая индивидуальным предпринимателям нужно сдать налоговую декларацию по «упрощенке»

До 4 мая индивидуальным предпринимателям нужно сдать налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что 4 мая истекает срок представления индивидуальными предпринимателями декларации в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). За 2021 год декларацию нужно будет заполнять по новой форме, которая утверждена приказом ФНС РФ от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@. Это новая форма, несколько отличающаяся от той, которую сдавали за 2020 год. Изменения в форме связаны с появлением «переходного периода» при приближении налогоплательщика к утрате права применять УСН.

За неисполнение этой обязанности предпринимателям грозит не только штраф по статье 119 Налогового кодекса РФ — ИП могут исключить из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

По закону налоговый орган исключает предпринимателя из реестра как недействующего при наличии одновременно следующих условий:

— установленная отчетность не представляется в течение последних 15 месяцев;

— имеется задолженность по налогам и сборам.

Решение о предстоящем исключении публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации» (www.vestnik-gosreg.ru). После этого у предпринимателя или заинтересованных лиц есть всего месяц для того, чтобы подать мотивированное заявление в произвольной форме. Если от заинтересованных лиц заявления не поступят, то недействующий индивидуальный предприниматель исключается из ЕГРИП.

Обращаем внимание, что после исключения из ЕГРИП по решению регистрирующего органа физическое лицо не сможет вновь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в течение трех лет. Также исключение из ЕГРИП не освобождает предпринимателя от уплаты задолженности по налогам.

Таким образом, чтобы избежать штрафных санкций, а также риска быть исключенными из ЕГРИП предпринимателям важно не пропустить срок представления деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ и упрощенной системе налогообложения.

На сайте ФНС России www.nalog.gov.ru реализован в пилотном режиме сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» (https://www.nalog.gov.ru/rn14/srevice/pred_elv ), через который можно сдать НБО в налоговые органы без посредников, подписывав отчет квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Удостоверяющий центр ФНС России осуществляет выдачу квалифицированных сертификатов со встроенной лицензией на КриптоПро CSP. Индивидуальные предприниматели, руководители организаций могут получить КЭП с КриптоПро бесплатно в налоговых органах по адресам УЦ, указанных на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Для получения КЭП необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и носитель ключевой информации ( USB Тип-А, Рутокен и др. ).

Адрес УЦ ФНС России в г. Якутске: 202 мкр., корп 23 Операционный зал работы с налогоплательщиками. Производят выдачу КЭП в подразделениях налогового органа в городах Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск, Нюрба, п. Хандыга, с. Майа.

Пользуйтесь электронными услугами и сервисами Федеральной налоговой службы – это удобно и доступно!