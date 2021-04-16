16.04.2021
17:00
83
Якутия
До 10 тонн снижена грузоподъемность на ледовых переправах
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о введении ограничения для проезжающего транспорта до 10 тонн на ледовом автозимнике через р. Лена «Якутск — Нижний Бестях» и через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма», а также на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»). Движение по ледовым переправам закрывается ориентировочно 19 апреля текущего года.
ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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