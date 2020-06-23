До 1 июля продлены сроки подачи заявлений на субсидии МСП

Правительство РФ продлило сроки подачи заявлений на предоставление субсидии МСП за апрель 2020 года до 1 июля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Постановлением Правительства РФ № 894 внесены изменения в Правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации от распространения нового коронавируса, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.

Новые правила предусматривают продление срока подачи заявления на получение субсидии. Теперь субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики, отвечающие установленным требованиям, смогут подать заявление на получение субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель 2020 года до 1 июля (а не до 1 июня, как было определено раньше) и получить выплаты за апрель-май.

За счёт субсидии представители МСП могут компенсировать часть затрат, произведённых в апреле и мае 2020 года в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) на каждого сохранённого в штате сотрудника, по данным отчётности, предоставленной в Пенсионный фонд.