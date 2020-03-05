О денежных выплатах на детей от 3 до 7 лет

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА провела совещание по вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания президента РФ Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию РФ до 1 июля 2020 года должны быть введены ежемесячные выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума субъекта РФ, на детей от 3 до 7 лет включительно. При этом размер такой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ.

Гражданам должны обеспечить возможность оформления ежемесячной выплаты, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, предусмотрев начало приема заявлений о назначении такой выплаты, не позднее 1 июля 2020 г.

В настоящее время в Якутии численность детей от 3 до 7 лет включительно, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом РС (Я) «О ежемесячном пособии на ребенка», составляет 31 432 человека.

Ожидается принятие решения правительства РФ о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты.

Участники совещания обсудили вопросы оптимизации процесса и технологического обеспечения предоставления ежемесячной денежной выплаты.

Ольга Балабкина подчеркнула, что гражданин должен получать данную выплату, написав одно заявление утвержденного образца, без дополнительного предоставления перечня документов. Вся необходимая информация о заявителе должна быть получена от соответствующих органов власти посредством действующих информационных ресурсов. «Человек, который обращается, должен быть избавлен от излишней бюрократической процедуры», – отметила вице-премьер.

Представители ведомств, располагающих базами данных, высказали предложения по вопросам обмена сведениями.

В адрес Министерства труда и социального развития РС (Я) даны поручения по выработке алгоритма межведомственного взаимодействия по техническому обеспечению предоставления ежемесячной денежной выплаты.

При этом Ольга Балабкина обратила внимание на то, что на территории республики органы МВД, налоговой службы, Росреестра и другие ведомства работают на разных информационных системах, а также величина прожиточного минимума определяется по двум зонам, в связи с чем указала на необходимость предварительной проработки возможных сложностей при введении данной системы выплат.