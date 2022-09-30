ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России

Началась церемония подписания документов о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав России. Тысячи луганчан слушают речь Путина Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации Исполняется гимн России

Фото: Телеграм Источник: Телеграм

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