30.09.2022
22:06
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Официально

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России

Началась церемония подписания документов о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав России.

Тысячи луганчан слушают речь Путина

Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации Исполняется гимн России

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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