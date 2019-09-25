Дноуглубительные работы на реках Якутии дали результат

Перевозка авиационного топлива до Якутской нефтебазы благодаря проведенным дноуглубительным работам идет без сбоев. До закрытия навигации весь необходимый объем авиационного топлива должен быть завезен.

Нефтеналивной танкер с авиационным топливом сегодня смог пройти в подходной канал, чтобы подойти к Якутской нефтебазе. Это стало возможно после проведения масштабных дноуглубительных работ, объем которых составил 59,4 тыс. кубометров.

Напомним, из-за низких глубин на территории Якутии был введен режим ЧС. Остро встал вопрос не только доставки грузов до отдаленных районов, но и завоза авиационного топлива для нужд авиакомпаний, осуществляющих полеты. Чтобы доставить топливо привлекались железнодорожный и автомобильный транспорты, был разработан маршрут перевозки через Покровскую нефтебазу. Все это влияло не только на сроки доставки топлива, но и на общую сумму.

На сегодняшний день в перевозках авиационного топлива задействовано 6 единиц судов. Кроме того, в работу после модернизации и пуско-наладочных работ включилось нефтеналивное судно «Малая земля», принадлежащее ПАО «ЛОРП». «Малая земля» напрямую из Нижнего Бестяха будет вывозить топливо до Якутска.