Дни Якутии пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

Дни Якутии в Москве и Санкт-Петербурге станут финальным аккордом празднования столетия Якутии

Со 2 по 18 декабря в Москве и Санкт-Петербурге состоятся Дни Республики Саха (Якутия). Как рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, Дни Якутии будут включать в себя крупнейшие культурные события – выставки, премьеры, концертные программы.

— В эти дни москвичей, а также жителей и гостей северной столицы ждет знакомство с самобытной, многонациональной культурой нашей республики. Сформирована яркая, насыщенная, многожанровая культурная программа. Так, 2 декабря в Мариинском театре Санкт-Петербурга и 6 декабря в Большом Театре в Москве состоится без преувеличения самая громкая премьера этого года — опера «Нюргун Боотур» в постановке Андрея Борисова. 4 декабря — еще одно крупное событие Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля по случаю 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государства с участием Филармонии Якутии. Патриотическая акция «Поклон героям всех времён» объединит сразу несколько наших учреждений – Филармонию, Театр оперы и балета, Театр олонхо, Сахафильм и студентов нашего целевого курса Щепкинского театрального училища. Будут также мероприятия в Союзе писателей России, Фестиваль косторезного искусства народов России с участием наших мастеров, презентация «Вышитой карты» России, где самый большой участок вышили наши мастерицы. Уверен, что Якутия сможет удивить, порадовать и запомниться зрителям и посетителям наших экспозиций, — рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

Программа Дней Якутии в Москве и Санкт Петербурге:

2 ДЕКАБРЯ — 12:00-12:45 — Открытие закладного камня в сквере имени Семена

Новгородова. Место проведения: сквер имени Семена Новгородова. г. Санкт-Петербург, ул. Грибалевой

2 ДЕКАБРЯ – 15:00-15:45 — Церемония открытия памятного камня воинам-якутянам

на Интернациональной аллее памяти и славы. Место проведения: Мемориальный комплекс «Невский пятачок», Ленинградская область, г. Кировск

2 ДЕКАБРЯ — Премьера оперы «Нюргун Боотур» в Мариинском театре Санкт-Петербурга (участники: ГТОиБ имени Суоруна Омоллоона, Государственная филармония имени Г.М. Кривошапко, Театр Олонхо, Ансамбль «Виртуозы Якутии»). Место проведения: Мариинский театр, г. Санкт-Петербург, Театральная площадь, 1.

4 ДЕКАБРЯ — 10:00-12:00 — Божественная литургия в Успенском соборе Московского

Кремля по случаю 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государства (Государственная филармония имени Г.М. Кривошапко. Место проведения: Успенский собор Московского Кремля. Адрес: г. Москва, Кремлёвская наб., 1, стр. 12)

5 ДЕКАБРЯ – 18.30 -Премьера якутского фильма «Не хороните меня без Ивана» (реж. Любовь Борисова) (вне официальной программы Дней Якутии). В рамках Российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» в кинотеатре Художественный г. Москва. к/т Художественный.

6 ДЕКАБРЯ — 19:00-22:00 — Премьера оперы «Нюргун Боотур» на Новой сцене

Большого театра России (участники: ГТОиБ имени Суоруна Омоллоона, Государственная филармония имени Г.М. Кривошапко, Театр Олонхо, Ансамбль «Виртуозы Якутии»). Место проведения: Государственный академический Большой театр России. Адрес: г. Москва, Театральная площадь, 1.

7 ДЕКАБРЯ — 13:00-15:00 — Патриотическая акция «Поклон героям всех времён» (Участники: Государственная филармония имени Г.М. Кривошапко, Театр Олонхо, ГТОиБ имени Суоруна Омоллоона, студенты якутской студии Высшего театрального училища (Институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, Сахафильм). Место проведения: Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Адрес: г. Москва, площадь Победы, 3

7 ДЕКАБРЯ — 15:00-17:00 — Литературный вечер в Союзе писателей России, посвященный 100-летию народного писателя Якутии Софрона Данилова и 70-летию народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой (Ассоциация «Писатели Якутии»). Место проведения: Центральный Дом литераторов. Адрес: г. Москва, Большая Никитская ул., 53

7 ДЕКАБРЯ — 16:00-19:00 — Презентация Республики Саха (Якутия) в Министерстве иностранных дел Российской Федерации (участники: Солисты оперы ГТОиБ имени Суоруна Омоллоона, Ансамбль «Гулун», Ансамбль «Виртуозы Якутии», Ансамбль «Кыл Саха», предприятия Республики Саха (Якутия)). Место проведения: Культурный центр ГлавУпДК при МИД России. Адрес: г. Москва, ул. Улофа Пальме, 5.

9 ДЕКАБРЯ — 19:00-21:00 — Симфонический концерт Государственной филармонии

Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко в Мариинском театре Санкт-Петербурга (участники: Государственная филармония имени Г.М. Кривошапко). Место проведения: Мариинский театр. Адрес: г. Санкт-Петербург, Театральная площадь, 1.

9 ДЕКАБРЯ — 19:00-21:00 — Спектакль Театра Олонхо «Кыыс Дэбилийэ». Место проведения: Центральный Дом актера. Адрес: г. Москва, ул. Арбат, 35.

9 ДЕКАБРЯ — торжественный гала-концерт «Наследники традиций», посвященный закрытию Года культурного наследия народов России, участие в котором примет участие МБУК «Детско-юношеский Эстетический Центр «Кыталык» Муниципального района «Мегино-Кангаласский Улус». г.Москва, Концертный зал имени П.И.Чайковского.

12-14 ДЕКАБРЯ — Дни Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по отдельной программе).

12 ДЕКАБРЯ — 18:00 — Гала-концерт любительских творческих коллективов «Звезды народного искусства», в рамках которого состоится заключительное мероприятие Всероссийской акции «Вышитая карта России» в Московском государственном академическом театре «Русская песня». г. Москва. Московский государственный академический театр «Русская песня».

14-18 ДЕКАБРЯ – VIII Фестиваль косторезного искусства народов России «Сказ на бивне мамонта» в рамках Выставки-ярмарки «Ладья-2022». Открытие фестиваля 14 декабря 12:00-12:30. Участники: Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Фонд «Уус» народно-художественного промысла и ремесла Республики Саха (Якутия), Палата художественных промыслов и ремесленничества Республики Саха (Якутия). Место проведения: ЦВК «Экспоцентр» пав. №2 (залы 1-3), пав. №8 (залы 1-3). Адрес: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14