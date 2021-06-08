08.06.2021
10:30
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Культура

Дни Якутии в Казани откроют с эпическим размахом

Театр Олонхо покажет спектакль под открытым небом на торжественном открытии Дней Якутии в Казани.

8 июня в 21.00 на площади перед  Татарским государственным академическим театром им. Галиасгара Камала состоится церемония открытия Дней Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан с участием президента Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВА и главы Республики Саха (Якутия) А.Н. НИКОЛАЕВА. В рамках церемонии запланирована яркая и незабываемая культурная программа: игра на хомусе в исполнении этно-группы «Айархаан», медиа-арт «Путь Эллэя. Геокультурные образы», круговой обрядовый танец “Осуохай”, обряд Алгыс – благословление и др.

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В продолжении церемонии в 21.55 на площади перед театром состоится показ спектакля «Улуу Куданса» (“Кудангса Великий”) в постановке Театра “Олонхо” в рамках международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». Спектакль поставлен  по эпическому произведению одного из основоположников Якутской АССР и национальной  советской литературы  Платона Ойунского. Главный режиссер спектакля – народный артист РФ Андрей БОРИСОВ. Эпическое творение  повествует о самоотверженности вождя Кудангса, который ради благополучия своего народа готов принять любую кару высших сил.

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Дни Якутии в Татарстане пройдут с 7 по 11 июня в Казани, они  ориентированы на презентацию культурного, инвестиционного, инновационного и туристского потенциала Республики Саха и направлены на укрепление взаимодействия между республиками, на поиск новых возможностей реализации сотрудничества. 

В рамках дней культуры Республики Саха (Якутии) татарстанцев ожидает серия выставок произведений изобразительного искусства,  изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, театральных постановок, показов кино, литературных презентаций, встречи творческой интеллигенции. 

Фото: Наталия Чемашкина, Минкультуры РС(Я)
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
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