Дни Танха в парке «Россия – Моя история»

19 января с 17.00 до 21.00 часов Исторический парк «Россия – Моя история» погрузит своих посетителей в уникальную атмосферу, где в полной мере можно будет прочувствовать таинство и дух январских дней Танха.

Дни «Танха иhиллиир» дословно переводятся как «подслушивание Танха» — бога рока и судьбы Танха Хаан Тойона. Ежегодно в один из этих дней исторический парк проводит комплекс мероприятий под названием «Ночь историй», который в этом году будет включать в себя публичные лекции в неформальной обстановке от историков, этнографов, антропологов, чьей задачей будет вкратце ознакомить наших гостей с этнопсихологией и культурной составляющей якутских гаданий, их корни и истоки, значение отдельных аспектов Дней Танха.

Также гостей ждёт тематический квиз с призами от Исторического парка и партнёров. А для того чтобы больше приобщиться к этому событию, наши сотрудники подготовят площадки для якутских гаданий.

Для тех, кому интересны рассказы о таинственном и неизведанном, Исторический парк подготовил вас стилизованные удобные площадки, где вы сможете окунуться в мир страшилок Севера. На таких площадка можно в свободной форме выступить со своей историей, либо послушать их от других участников Ночи историй.

Специально для посетителей Исторического парка художница Мира Аргунова проведёт мастер-класс в мультимедийной выставке картин ее авторства «В ожидании чуда прозрения».

Для тех, кто предпочитает наслаждаться произведениями кинематографа в уютной атмосфере, организаторы представят возможность пересмотреть легендарный фильм «Сэттээх сир».

Стоимость входного билета на мероприятие – 300 рублей, билеты можно приобрести в кассе музея прямо перед мероприятием, работает Пушкинская карта — https://vmuzey.com/event/noch-istoriy-2023.

Пресс-служба АУ РС(Я) МК «Моя история»