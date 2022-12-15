«Дни Саха театра в Нюрбе» В рамках 100-летия Якутской АССР👏🏼👏🏼👏🏼 Первые гастроли на новой сцене Нюрбинского драмтеатра @nyurbateatr 🎭🤩👏🏼

3 ноября состоялось долгожданное событие — представление сцены нового здания Нюрбинского государственного передвижного драматического театра перед зрителями, которую открыли гастроли «Дни Саха театра в Нюрбе»

🤩🤩🤩 С 14 по 18 декабря труппа Саха театра для жителей и гостей города Нюрбы представит 6 лучших постановок из репертуара 117-го театрального сезона.

Перед открытием Дней Саха театра состоялось торжественное чествование артистов, чьи имена тесно связаны с малой родиной Нюрбинского района. Почетных Грамот главы администрации МР «Нюрбинский район» удостоились Заслуженная артистка РФ, Народная артистка РС(Я) Изабелла Николаева и Заслуженная артистка РС(Я) Мария Николаева; Благодарственные письма были вручены заместителю директора Саха академического театра Владимиру Павлову, Заслуженной артистке РС(Я) Домне Уйгуровой, Заслуженному артисту РС(Я) Михаилу Апросимову и Заслуженной артистке РС(Я) Маргарите Борисовой.

Благодарственным письмом Мэра города Нюрбы отмечена Заслуженная артистка РФ, Народная артистка РС(Я) Изабелла Николаева.

Торжественным награждениям присоединились главы наслегов Нюрбинского района и вручили почетные грамоты: администрации Кюндядинского наслега — Владимиру Павлову, села Маар — Елене Марковой, Кангаласского наслега — Варваре Пестряковой.

Дорогие зрители🤩🤩🤩БЛАГОДАРИМ ВАС за теплый прием и бурные аплодисменты ❤️❤️❤️