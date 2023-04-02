Дни Октябрьского наслега прошли в Дубае

С большим размахом прошли Дни Октябрьского наслега Тааттинского улуса – села Черкех, и не где-нибудь, а в Дубае.

Черкех – колыбель якутской интеллигенции и литературы, откуда родом многие известные деятели как дореволюционной Якутии, так и советского периода. Черкехцы в этом году отмечают юбилеи своих прославленных земляков – 130 лет исполнится одному из основателей якутской автономии, основоположнику якутской литературы Платону Алексеевичу Ойунскому и 125 лет – стоявшему у истоков высшего образования Якутии Ивану Пудовичу Жегусову, первому директору Якутского государственного педагогического института.

1 из 13

Здесь великий Суорун Омоллоон с помощью местных жителей создал первый в нашем северном крае музей политической ссылки. Соответствующий политической конъюнктуре советских времен этот великолепный музей является на самом деле историко-мемориальным энографическим комплексом под открытым небом. Жемчужиной его стали церковь Николая Чудотворца – Таттинская Николаевская церковь и часовня Иннокентия, епископа Иркутского.

Именно здесь снималась большая часть прекрасного фильма “Не хороните меня без Ивана…”. В съемках принимали участие как самодеятельные артисты Черкехского народного театра, так и простые жители села. По этому случаю в зале “Дубай” кинотеатра “Азия” состоялся показ этого фильма для уроженцев наслега, на него были приглашены и участники съемок. Забегая вперед скажу, что они остались чрезвычайно довольны просмотром, так как впервые видели картину и себя на большом экране.

Встречу открыли приветственными словами ведущая, заместитель директора СОШ № 17 г. Якутска Оксана Ивановна Борисова и руководитель комиссии по образованию Общественной палаты РС (Я) Вера Егоровна Жерготова.

В показе приняли участие режиссер-постановщик и автор сценария этой великолепной картины Любовь Борисова, исполнитель главной роли Степана Бересекова – учитель технологии Немюгюнской средней школы Александр Александрович Чичахов, правнуки И.В. Попова – кандидат физик-математических наук Василий Иванович Попов и его брат, живописец Иван Иванович Попов. Любовь Пантелеймоновна поблагодарила жителей Черкеха, оказавших теплый и радушный прием киносъемочной группы и принимавшим самое активное участие в съемках. Она также напомнила, что в следующем году исполняется 150-летие со дня рождения главного героя фильма, первого профессионального художника Якутии Ивана Васильевича Попова и пригласила на посвященной картине выставку, которая проходит в Национальноу художественном музее и будет действовать до 6 апреля.

От имени государственной кинокомпании “Сахафильм” Л. Борисова вручила почетные грамоты рукорводителю Черкехского народного театра имени П.В. Толстякова Мотрене Петровне Яковлевой, сельчанам-актерам народного театра Мариетте Бандеровой, Петру Туласынову и Василию Ефремову, а также уроженцу с. Черкех, ученику 4 класса Городской классической гимназии Айсену Варламову (он занимается спортом, мы видели его в эпизоде, где он ходил на ходулях).

Вечером в этом зале состоялся концерт художественной самодеятельности Черкехского наслега.

Организаторы выражают огромную благодарность своему земляку Андрею Джуровичу Данилову за предоставленную возможность собраться в этом прекрасном зале.