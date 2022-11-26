Дни монгольского кино в Якутии: фильмы кинорежиссера Бэгзийн Балжинням

26 ноября в ДДН им. А.Е. Кулаковского стартовали Дни монгольского кино, посвященные 80-летию монгольского кинорежиссера Бэгзийн Балжинням.

Почетными гостями фестиваля стали президент Фонда кинорежиссера Б. Балжинням, председатель Общества монголо-саха сотрудничества Амара Балжинням, член совета правления фонда кинорежиссера Б.Балжинням Бямбажав Нямхуу, заслуженный деятель искусств Монголии, актриса театра и кино Долгосурэн Дорж, член Союза художников Монголии Оюунбаяр Пурэв, музейный работник Соёлмаа Дуламжав, издательница детских книг Золжаргал Билгээ.

В первый день открылась фотовыставка, представленная Фондом кинорежиссера Балжинням, для ознакомления якутских зрителей с его творческим наследием. После чего в большом зале прошел показ фильма «Кочуем к вам». Мелодрама, снятая в 1984-м, в том же году была названа «Лучшим фильмом».

На фестивале также будут показаны полнометражные картины режиссера, признанные в Монголии классикой:

«Пять пальцев» — 27 ноября в 17:00, 29 ноября в 16:30

«Тень» — 28 ноября в 12:30, 30 ноября в 17:00

Вход на все фильмы свободный. Приглашаем всех жителей и гостей г.Якутска.

Кроме того, 28 ноября в 12:00 состоится встреча с гостями фестиваля

29 ноября в 15:00 круглый стол «Творчество режиссера Бэгзийн Балжинням».

Фестиваль проводится Домом дружбы народов совместно с Фондом кинорежиссера Монголии Б. Балжинням при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) с 26 по 30 ноября 2022 года.