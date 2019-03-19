Дни эвенкийского народа в Нерюнгри. Конкурс красоты и гонки на оленях

Дни эвенкийского народа, посвященные Году консолидации в Якутии прошли в Нерюнгринском районе с 12 по 16 марта, сообщает на своих страницах газета «Индустрия Севера». В течение пяти дней сразу на нескольких площадках прошли более 40 мероприятий, на которые съехались более 300 представителей малочисленных народов Севера практически со всех районов Республики Саха (Якутия), а также гости из семи регионов России. Красочный фоторепортаж о прошедшем празднике эвенке подготовили журналист Елена Проскурина и фотограф Юрий Коковин.

12 марта Иенгра встречала своих первых гостей. В этнокультурном центре «Эян» прошли выставки декоративно-прикладного искусства «Алтама алэл» и макетов «Урикит инин», организованные общественным движением «Юный оленевод». Самым ярким событием первого дня стал детский конкурс красоты «Сигукан», что в переводе с эвенкийского языка означает «солнышко». Его победительницей жюри признало Иману Сидорову из села Хатыстыр Алданского района, второй вице-мисс стала — Августина Гуралева. Первой вице-мисс в этом году была выбрана Кристина Кириллова из Иенгры. Награждение юных красавиц состоялось на следующий день во время торжественного открытия фестиваля эвенкийского языка и культуры на сцене Республиканского театра актера и куклы. В этот же день в Иенгре прошла презентация сборника песен «Деляинча».

13 марта Дни эвенкийского народа продолжились сразу на нескольких площадках. Утром, в этно-культурном центре «Эян» села Иенгра состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МО «Томпонский национальный (эвенкийский) наслег» и МО «Иенгринский национальный (эвенкийский) наслег». В спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер» г.Нерюнгри в этот день прошли спортивные и культурные мероприятия – мастер-классы спортсменов школы «Арктика» «Игры предков», фестиваль-конкурс песен на эвенкийском языке «Балдыдяк турэнди икэгэт!», презентация проектов «Игры с маутом» и «Хоровод Манчорай в соцветии эвенкийских хороводов» в рамках Всероссийского проекта «Хороводы России».

В Нерюнгринской районной администрации состоялась встреча главы Нерюнгринского района Виктора Станиловского с участниками республиканского онлайн-урока эвенкийского языка, который прошел сразу по ее завершению. В 14.00 в Республиканском театре актера и куклы состоялось открытие Межрегионального фестиваля эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугав итэлин — заповеди моей земли», приуроченного к Международному году языков коренных народов, объявленному в 2019 год ООН. Его участниками стали более 300 представителей эвенков Якутии, Хабаровского края, Амурской области, Бурятии, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и Москвы и других регионов Российской Федерации. На фестивале выступили и приглашенные гости — творческие коллективы Нерюнгринского района, среди них одним из самых запоминающихся стало выступление детского хора ДМХШ «Соловушка», которые исполнили песню на эвенкийском языке. Вечером этого дня в театре прошел спектакль по пьесе В. Харысхала «Победить или умереть», а в Иенгре в это время прошёл вечер чествования оленеводов.

15 марта состоялись главные мероприятия Дней эвенкийского района – VII Суглан эвенков Якутии, заседание Совета эвенкийского народа и гала-концерт делегатов и участников VII Суглана. В работе съезда приняли участие 66 делегатов — депутаты Госсобрания Ил Тумэн, руководители исполнительных органов государственной власти, главы адми- нистраций муниципальных образований — мест традиционного проживания эвенков, представители научных и образовательных сообществ Якутии и России, общественности республики. Главными вопросами повестки VII Суглана стало принятие отчёта правления Ассоциации эвенков РС(Я) и ревизионной комиссии, выборы нового состава правления Ассоциации, принятие итоговых документов. Кроме того, в ходе съезда эвенков было принято решение о создании Ассоциации партнеров «Бу умуконду» и внесены изменения дополнения в устав Ассоциации. По итогам съезда была принята резолюция и подписан меморандум, в котором делегаты договорились о взаимодействии по всем вопросам устой- чивого развития коренных малочисленных народов Севера, в частности по вопросам сохранения языка и культуры. В Иенгре в этот день прошел слет юных оленеводов «Илмакта этэечимни», в рамках которого прошли захватывающие оленьи гонки и спортивные состязания «Таежная эстафета».

16 марта самым массовым и зрелищным стал заключительный национальный праздник «Уктывун» в рамках Дней эвенкийского народа. Название традиционного праздника происходит от центрального события – заезда на оленьих упряжках «уктывун», который устраивается в начале весны оленеводами Севера. В этом году гостей праздника было так много, что к полудню на подъезде к обрядовой поляне образовалась настоящая километровая пробка из автомобилей, в которой многим желающим «окунуться» в эвенкийскую культуру пришлось простоять около часа. Тем не менее, ожидание стоило тех эмоций, которые организаторы праздника подарили своим гостям. Традиционно праздник состоял из концертной програм- мы, конкурса национальной одежды «Аяврив эвэды тэткэв», конкурса на лучшую упряжь, конкурса по перетягиванию бурана, игр народов Севера. Работали торговые палатки, где можно было приобрести унты, одежду, национальные сувениры, купить оленину, рыбу, и даже диких уток. Ну а самым зрелищным, безусловно, были гонки на оленьих упряжках.

Автор: Елена Проскурина

фото Юрия КОКОВИНА, газета «Индустрия Севера»