Дни Чурапчинского улуса в Якутске

С большим аншлагом проводится культурная программа Дней Чурапчинского улуса в Якутске. Днем на площади Орджоникидзе состоялся концерт художественных коллективов района. Мероприятия завершаются показом спектакля «Маарыкчаан ыччаттара» в Саха академическом театре им П.А. Ойунского.

«Сегодня мы завершаем цикл мероприятий, посвященных 92-летия со дня образования нашего улуса в Якутске, 100-летию образования Якутской АССР и объявленному в улусе Году Ийэ сирэ. Эти мероприятия позволили нам не только продемонстрировать наши собственные достижения, но и в большей степени сделать шаг в будущее в рамках деловой программы. Так, подписан ряд документов, приняты принципиальные решения на уровне правительства республики, поддержаны наши предложения по ряду вопросов, которые направлены на развитие района. И точку в Днях мы ставим спектаклем по роману нашего великого земляка», — сказал глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев.

Отметим, что спектакль «Маарыкчаан ыччаттара» по мотивам первой части одноименного романа это историческая трилогия от режиссера Сергея Потапова, приуроченая к 130-летию первого якутского романиста, выдающегося писателя-олонхосута Семена Яковлева — Эрилик Эристиин. В постановке спектакля большую поддержку оказали администрация и жители Чурапчинского района, откуда родом писатель романа.