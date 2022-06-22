Дни Александринского театра в Якутии

Национальный драматический театр России — Александринский театр приглашает на мастер-классы, которые пройдут 23 июня в Арктическом государственном институте культуры и искусства в рамках Дней Александринского театра в Якутске. Будем рады видеть вас! Телефону +7 (904) 102-82-19. ПРОГРАММА НА 23 ИЮНЯ 12:00 – 13:00 Творческая встреча художественного руководителя Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерия Фокина со студентами актерско-режиссерского факультета Арктического государственного института культуры и искусствАрктический государственный институткультуры и искусств, ул. Орджоникидзе, д. 4 13:00 – 14:00 Творческая встреча председателя Международного Комитета театральной Олимпиады, художественного руководителя театра АТТИС (Афины, Греция) Теодороса Терзопулоса со студентами актерско-режиссерского факультета Арктического государственного института культуры и искусствАрктический государственный институткультуры и искусств, ул. Орджоникидзе, д. 4 13:00 – 14:00 Мастер-класс фотографа Национального драматического театра России (Александринского театра) Владимира Постнова «Театр и фотография»Арктический государственный институткультуры и искусств, ул. Орджоникидзе, д. 4 15:00 – 16:00 Пресс-конференция, посвященная старту Дней Александринского театра в Якутске, проведению Конгресса национальных театровРеспубликанский пресс-центр, Дом печатиул. Орджоникидзе, 31 16:30 – 17:30 Public-talk директора Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергея Емельянова со студентами направления «Менеджмент в культуре и искусстве» Арктического государственного института культуры и искусствАрктический государственный институткультуры и искусств, ул. Орджоникидзе, д. 4

Фото: ЯСИА Источник: Алина Павлова, координатор специальных проектов Александринского театра

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх