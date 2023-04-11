Дневник судоремонта: Завершается подготовка флота

По состоянию на 10 апреля по всем подразделениям ПАО «ЛОРП» завершены выморозочные работы, в технической готовности сдано 104 судна, что составляет 100% плана. За апрель запланировано сдать в технической готовности 70 судов.

В Киренском судоходном участке завершен весь подводный ремонт корпусов и движительно-рулевых комплексов, продолжаются работы на судах очередного освидетельствования по ремонту ДВС и механизмов. Работы ведутся активно и будут завершены в установленные сроки. Приказом назначены даты вооружений судов для подготовки к сдаче в эксплуатацию.

В Пеледуйской БТЭФ работы по ремонту корпусов и движительно-рулевых комплексов в выморозках завершены. Продолжается ремонт корпуса т/х «Ленанефть-2031», находящейся в доке из-за больших объемов. Окончание работ намечено на вторую декаду мая. Ведутся работы по установке нового оборудования согласно плану замены.

В Олекминском судоходном участке работы ведутся планово. Большое внимание уделяется подготовке крановой механизации, которая с первых дней навигации запланирована для обеспечения погрузо-разгрузочных работ.

На Жатайском судоремонтном заводе ответственно работают все цеха. Ремонтом охватывается все большее количество судов. Продолжается ремонт корпусов и движительно-рулевых комплексов на судах очередного освидетельствования, находящихся на слипе. Согласно плана замены производится замена главных ДВС на т/х «СК-2016», т/х «СК-2022», замена вспомогательных двигателей на семи судах. Также ведутся работы по замене воздушных компрессоров и установке станций очистки сточно-бытовых вод «Исток». На плавкране «Строитель Малышев» продолжаются работы по замене электрооборудования крановой установки. Специалистами ремонтно-механического цеха произведен ремонт и изготовление элементов ДРК для Белогорского судоходного участка. 12 апреля из Жатая выходят в рейс автомашины в Белогорский и Янский судоходные участки с грузом снабжения, запасных частей, оборудования, отремонтированных элементов ДРК.

В Белогорском и Янском судоходных участках продолжаются работы по ремонту корпусов, сборке ДРК, установке нового оборудования. Особое внимание ремонту т/х «Севан» с большим объемом работ по корпусу и электрооборудованию, т/х «Киренга» — замена главного ДВС. 17 апреля на участки прибудут эксперты Ленского филиала Российского Классификационного общества для проведения технического наблюдения за ремонтом судов.