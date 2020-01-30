Дневник судоремонта: Выморозочные работы – в графике

Подготовка к предстоящей навигации находится под личным контролем генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея ЛАРИОНОВА. В пароходстве проходят совещания с участием всех структурных подразделений: от Осетрово до Белой Горы.

На сегодняшний день сдача судов идёт по графику. На 24 января из 294 единиц флота 59 сданы в технической готовности.

Во всех подразделениях производятся выморозочные работы. Так, в самом южном подразделении, Осетровском филиале, выморозкой охвачены 4 судна. В Осетрово из-за тёплой погоды отмечается проблема с намерзанием льда, что затормаживает выморозку, тем не менее, работы выполнены почти на 50%. В затоне Никольский Киренского судоходного участка на 13 судах работают 7 человек. Киренчане выполнили плановый объём на 67%. В Олёкминском судоходном участке речники вымораживают 8 единиц флота, план выполнен почти на 47,3%. На Белой Горе выморозке подлежат 9 единиц, план выполнен на 41, %. На Яне охвачены выморозкой 14 единиц флота, работают 6 человек.

Наибольшая нагрузка возлагается на головное предприятие ПАО «ЛОРП» -Жатайскую базу технической эксплуатации флота. На отстое находится 120 единиц флота, из них 31 охвачена выморозочными работами. В Жатае работает 9 опытных специалистов по выморозке, выполнение плана составляет более 50% от общего объема. Всего необходимо выморозить 2156 кубометров льда.

В караванном цехе Пеледуйской БТЭФ необходимо выморозить 26 единиц флота, находящегося на зимнем отстое в Пеледуйской БТЭФ, — это 1971 кубометров льда.

В целом, подготовка к навигации идёт по плану. В ближайшее время структурные подразделения ПАО «ЛОРП» приступят к очередному этапу судоремонтных работ – с 1 марта экипажи начнут выходить на саморемонтные работы.