Дневник судоремонта: Выморозка судов завершается

В структурных подразделениях ПАО «ЛОРП» полным ходом идёт подготовка к навигации, на теплоходы выходят бригады саморемонта.

Подходят к завершению работы по выморозке и начинаются ремонтные работы по подводной части судов — ремонт движительно-рулевого комплекса корпусов, параллельно продолжаются работы в цехах.

Отчеты подразделений показывают, что все работы ведутся согласно установленным срокам.

Как сообщает cлужба технической эксплуатации флота ПАО «ЛОРП», в Осетрово выморозка выполнена на 100%, в Киренске — на 96,5%. В обоих подразделениях начались работы по ремонту ДРК и корпусов. В середине марта планируется начать саморемонтные работы.

Пеледуйская БТЭФ является форпостом пароходства на верхней Лене, что возлагает на коллектив большую ответственность. Выморозка выполнена на 77%, полностью выморожено 10 судов, в технической готовности сдано 28 единиц флота. Активно ведутся работы по ремонту корпусов судов и смене их обшивки на судах, стоящих в доке. Экипажами ведутся работы по ремонту двигателей в объеме очередного предъявления Российскому Речному Регистру.

Олекминский судоходный участок произвел 90% выморозки. Полностью выморожено 8 единиц, сдано в техническую готовность 9 единиц флота, что соответствует графику. Как сообщил начальник ОСУ Иван Игнашев, в цехе работают токари, готовят детали для судов, плавкранов. Сварочный цех завершает наружные работы по судам, электроучасток бросил все силы на восстановление электрической части плавкрана Т-113. Столярно – плотницкий цех занимается изготовлением балка для саморемонтного цеха. Автотранспортный участок занят на доставке товарно-материальных ценностей для ОСУ. Подготовка к предстоящей навигации идёт согласно графику.

Жатайская БТЭФ выморозку выполнила на 94%. В технической готовности сдано 47 единиц флота, из них 10 — в Хандыгском отстое. Белогорский и Янский судоходные участки также идут без отставания от графика.