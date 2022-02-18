Дневник судоремонта: сдано 57 единиц флота

По информации главного инженера ПАО «ЛОРП» Владимира Симона, в целом по Пароходству к предстоящей навигации необходимо сдать в технической готовности 272 единицы флота. По состоянию на 18 февраля сдано 57 единиц. Все подразделения идут в графике.

По плану по всем подразделениям Пароходства необходимо выморозить около 8700 кубометров льда, фактически выполнено более половины — выморожено более 5700 кубометров, что составило 66% от общего объема.

В Осетровском филиале процесс выморозки на завершающей стадии – 90% от объема. Сегодня на совещании по вопросам готовности судов заместитель исполнительного директора по флоту Владимир Мякишев дал указания работникам участка о принятии незамедлительных мер для завершения оставшихся 10% выморозочных работ, так как на следующей неделе в Осетрово ожидается повышение температуры воздуха, что может негативно повлиять на ход выморозки.

Жатайский судоремонтный завод, где самая большая нагрузка, работы ведутся в плановом режиме – 65%. В остальных структурных подразделениях: В Киренском, Пеледуйском, Олекминском, Янском, Белогорском и Хандыге также выморожено по 60 и более процентов.

Благодаря низким температурам, работы идут по плану, и даже с опережением. Если в предыдущие годы выморозка начиналась в ноябре, то в этом году, из-за теплой затяжной осени, работы начались на 2 недели позже. Несмотря на это, работы планируется завершить в марте.

Подготовка к навигации-2022 идёт по плану и находится под личным контролем руководства ПАО «ЛОРП».